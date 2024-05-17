SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Duru Nayman güzelliğiyle hayran bıraktı! " Arda her konuda gururlandırıyor..." Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sevgilisiyle yaktı geçti!

Fenerbahçe'nin eski sporcusu ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer edilmesinin ardından hem sahadaki performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan milli futbolcumuz, yetenekleri ve azmiyle spor dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Arda Güler'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor ve geniş bir hayran kitlesi tarafından beğeniyle karşılanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:26 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:29
Duru Nayman güzelliğiyle hayran bıraktı! Arda her konuda gururlandırıyor... Real Madrid’in yıldızı Arda Güler sevgilisiyle yaktı geçti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arda Güler'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflar, taraftarların ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti. Fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı.

Arda Güler'in sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı!

Arda Güler ve annesiArda Güler ve annesi

Arda Güler'ün Real Madrid'e transferi, Türk futbolseverlerin gurur kaynağı olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da geniş bir hayran kitlesi kazanmaya devam ediyor.

Arda Güler annesi ve babasıArda Güler annesi ve babası

Futbol kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çeken Arda Güler, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Arda Güler'in Duru Nayman ile pozu

Uzun süredir birlikte olan ve İspanya'ya da birlikte giden çiftten yeni görüntü geldi. İşte Arda Güler ve sevgilisinin son pozu...

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman

Ünlü futbolcunun sevgilisini görenler ise "Arda her konuda gururlandırıyor..." diyerek esprili yorumlarda bulundu.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman 2005 doğumlu Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma ile Guard pozisyonunda oynayan Türk sporcudur. Günümüzde Galatasaray Kadın Basketbol takımında forma giyen Duru Nayman, eskiden Fenerbahçe'de oynamıştır.

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e seyahat eden ünlü futbolcu Arda Güler'in yanında 18 yaşındaki Galatasaraylı oyuncu Duru Nayman'ın olduğu görüldü. Galatasaray Kadın Basketbol takımında oynayan Duru Nayman daha önce de Fenerbahçe'de oynamıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay
19 Mayıs’ta raylı sistem ücretsiz olacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı
Avrupa’nın dev kulüpleri peşinde: Arsenal, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklara başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın korkudan sesi titredi! Türkiye her yeri kuşatacak endişesi | Köşeye sıkışınca Erbil’i tehdit etti
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında sular durulmuyor: İhanet iddialarına Düvenci’den manidar sözler!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin’den İstanbul Anlaşması vurgusu: Temel teşkil ediyor
Kamu çalışanlarına yeni destek geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli sayısı kadar istihdam...
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Batı Şeria’da işkence ve tutuklama kampanyası! BBC ortaya çıkardı: Filistinlileri İsrail bayraklarına sarıp…
SON DAKİKA