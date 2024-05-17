Duru Nayman güzelliğiyle hayran bıraktı! " Arda her konuda gururlandırıyor..." Real Madrid'in yıldızı Arda Güler sevgilisiyle yaktı geçti!

Arda Güler'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı son fotoğraflar, taraftarların ve futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Özellikle sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğuyla dikkat çekti. Fotoğraflar, birçok kişi tarafından beğeni ve olumlu yorumlarla karşılandı.