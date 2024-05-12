Halil İbrahim için rest çekildi! Hudutsuz Sevda dizisinde ateşi harlayacak veda; 2 yeni başrol...

Leto ailesi, küçük oğullarının ölümüyle yıkılmışken, intikam arayışına giriyor. Ancak bu arayış, dizinin daha da gerilim dolu bir hal almasına neden oluyor.
Dizinin sevilen karakterlerinden Zeynep'in, çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenmesiyle birlikte ilişkisinin sona erdiğini açıklaması ise ekran başındakileri derinden etkiliyor. Zeynep ve Halil İbrahim'in aşkının sona erdiği haberi izleyicileri adeta donduruyor.
Yeni bölümde yaşanan şoklar ardı ardına gelirken, "Hudutsuz Sevda" hayranları merak içinde gelecek bölümleri bekliyor.
ZEYNEP VE HALİL İBRAHİM BOŞANACAK!
Dizinin son fragmanında Zeynep'in Halil İbrahim'e boşanmak istediğini açıklaması damga vurdu. Zeynep ve Halil İbrahim aşkı sona erecek gibi görünüyor.
2 İSİM DİZİYE VEDA EDECEK
Levent karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım, ekibe veda etti.
Asiye'yi canlandıran Esra Dermancıoğlu da ekibe veda etmişti.