Dengeler değişiyor! İnci Taneleri’nde seyirciyi karalara bağlayacak gelişmeler

İddialara göre, İnci Taneleri dizisinin daha akıcı ve ilgi çekici hale gelmesi için harekete geçen yapımcılar, önümüzdeki bölümlerde izleyicileri daha hareketli ve gerilim dolu sahnelerle buluşturacaklarını duyurdular.

İstanbul'a bir ay önce gelmiş olan Nehir'in, Arcan'ın tavırlarından duyduğu rahatsızlık belirtileri artıyor gibi görünüyordu. Ancak, Nehir'in bu rahatsızlığının kökeni, beklenmedik bir anda ortaya çıktı.

Nehir, İstanbul'a gelir gelmez ilk durağının annesinin mezarı olduğunu belirterek, mezarlık ziyaretine yöneldi. Ancak, mezar başında beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Babası ve kardeşini gördüğünde şaşkınlık içinde bir ağacın arkasına saklandı.

Annesinin öldüğü gün babasının gözaltına alındığı anlar, Nehir'in hafızasında canlanarak gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. O anlarda, annesinin yokluğunda içsel bir boşluk hisseden Nehir, annesine seslenerek "Anne, sana çok ihtiyacım var. Rüyama gir, bir ses ver. Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek içini döktü.