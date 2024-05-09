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Görenin gözleri fal taşı gibi açılacak! Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri bakın hangi mesleği yapıyor!

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, İstanbul'un koşuşturmacasını geride bırakarak Ege'nin sakin bir köşesine yerleşti ve yeni bir kariyer yoluna adım attı. Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Ekmek Teknesi"nde canlandırdığı Mehpare karakteriyle hafızalara kazınan Bayri, şimdi de sürpriz bir meslek değişikliğiyle gündemde. Ege bölgesindeki yeni yaşamıyla birlikte başladığı bu yeni işi, onun farklı bir yönünü ortaya koyuyor ve hayranlarının ilgisini çekiyor.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:41 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:41
Görenin gözleri fal taşı gibi açılacak! Ekmek Teknesi’nin Mehpare’si Mehtap Bayri bakın hangi mesleği yapıyor!

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"Ekmek Teknesi", Türk televizyon tarihine damga vuran ve unutulmaz bir iz bırakan dizilerden biri olarak biliniyor. Bu dizide canlandırdığı karakterle izleyicilerin sevgisini kazanan Mehtap Bayri, şimdi ise oyunculuktan farklı bir alanda kendini denemeye karar verdi.

Ekmek Teknesi'nin unutulmaz karakterlerinden Mehpare'nin arkasındaki isim olan Mehtap Bayri, hayranlarını şaşırtan bir kararla yeni bir kariyer yoluna girdi. Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, artık zeytinyağı üreticiliği yaparak adından söz ettiriyor.

Milyonların tanıdığı ve sevdiği oyunculuk kariyerinden sonra Mehtap Bayri, zeytinyağı üreticisi olarak farklı bir sektörde boy gösteriyor. Bayri'nin adı, kendi markası altında ürettiği zeytinyağıyla ödüller kazanarak gündeme oturdu.

Fransa ve Amsterdam'dan aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çeken Bayri, toplamda 3 altın ve bir özel ödüle layık görüldüğünü belirtiyor. Bu başarılarla birlikte Muğla'ya verdiği sözü tutan Bayri, Memecik zeytinini ve Muğla'nın adını dünya genelinde duyurmayı başardı.

Kendisine cesaret veren ödüllerin ardından daha fazla ticarete yönelme kararı alan Mehtap Bayri, ülkesini temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade ediyor. Hayranları, onun bu yeni adımlarını heyecanla takip ediyor ve başarılı oyuncunun zeytinyağı serüvenini ilgiyle bekliyor.

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