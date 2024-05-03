O çekim hatası vedayı ele verdi: Kızılcık Şerbeti’nde ölüm sahnesi ifşa edildi; Doğa ve Giray...

Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli ilişkiyi itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut kazandıracak.

Kocasındaki değişikliği fark eden Pembe, Alev'i takibe alır. Ancak Alev, bu durumu fark eder ve Pembe'ye ders vermek ister. Bu durum Fatih'in annesiyle gerilmesine neden olur.