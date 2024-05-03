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O çekim hatası vedayı ele verdi: Kızılcık Şerbeti'nde ölüm sahnesi ifşa edildi; Doğa ve Giray...

"Kızılcık Şerbeti" adlı dizi, son bölümüyle izleyicilere sadece olay dolu sahneler sunmakla kalmadı, aynı zamanda sürpriz bir kararla da şaşırtmayı başardı. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı bu yapım, son bölümde izleyicileri derinden etkileyen bir habere sahne oldu. Dizi, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 11:59 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 09:08
O çekim hatası vedayı ele verdi: Kızılcık Şerbeti’nde ölüm sahnesi ifşa edildi; Doğa ve Giray...

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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, her defasında seyirciyi şaşırtmayı başarıyor. Son bölümlerde yaşananlar ise izleyicileri adeta şoktan şoka sürükledi.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli ilişkiyi itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut kazandıracak.

Kocasındaki değişikliği fark eden Pembe, Alev'i takibe alır. Ancak Alev, bu durumu fark eder ve Pembe'ye ders vermek ister. Bu durum Fatih'in annesiyle gerilmesine neden olur.

Kızılcık Şerbeti 62. bölüm fragmanı izle!

Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa, büyük bir sürprizle karşılaşır.

Fatih'in karısına pahalı bir çanta alması, Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Görkem, bu durumu kabullenmeyecektir.

Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılır ve keyifli bir gün geçirirler.

Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler.

Fatih, Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.

ÇEKİM HATASI GÜNDEM OLDU

Ancak bu kez, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir çekim hatasıyla gündeme geldi.

Kıvılcım ve Ömer'in araba sahnesindeki arka koltuktaki kemerlerin sürekli olarak yer değiştirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seyirciler, sahne boyunca kemerlerin sürekli şekilden şekle girmesini çekim hatası olarak yorumladı ve bu durum hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu durumda ölecek kişinin Kıvılcım olduğu düşünüldü.

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