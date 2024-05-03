O çekim hatası vedayı ele verdi: Kızılcık Şerbeti’nde ölüm sahnesi ifşa edildi; Doğa ve Giray...

Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa, büyük bir sürprizle karşılaşır.
Fatih'in karısına pahalı bir çanta alması, Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Görkem, bu durumu kabullenmeyecektir.
Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılır ve keyifli bir gün geçirirler.
Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler.
Fatih, Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.
ÇEKİM HATASI GÜNDEM OLDU
Ancak bu kez, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir çekim hatasıyla gündeme geldi.
Kıvılcım ve Ömer'in araba sahnesindeki arka koltuktaki kemerlerin sürekli olarak yer değiştirmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Seyirciler, sahne boyunca kemerlerin sürekli şekilden şekle girmesini çekim hatası olarak yorumladı ve bu durum hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bu durumda ölecek kişinin Kıvılcım olduğu düşünüldü.