Çağlar Ertuğrul Holywood yıldızının ikizi çıktı! Teşkilat’ın Serdar’ına bakın! Resmen kopyasıymış

Ancak bu ayrılık, onun adının başka bir şekilde gündeme gelmesine neden oldu. Ertuğrul, fiziksel görünümüyle Hollywood yıldızı Jake Gyllenhaal'a olan benzerliği ile sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler arasında yapılan yorumlarda ikilinin "adeta ikiz kadar" benzediği ifade ediliyor.