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Çağlar Ertuğrul Holywood yıldızının ikizi çıktı! Teşkilat'ın Serdar'ına bakın! Resmen kopyasıymış

Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Çağlar Ertuğrul, "Teşkilat" dizisindeki Serdar karakteri ile büyük beğeni topladıktan sonra diziden ayrılma kararı almıştı. Bu ayrılık, hayranlarını oldukça şaşırtmış ve magazin dünyasında geniş yankılar uyandırmıştı. Ertuğrul’un diziden çıkışı, sosyal medya ve magazin kulislerinde sıkça konuşulan bir konu haline geldi.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:06 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 12:06
Çağlar Ertuğrul Holywood yıldızının ikizi çıktı! Teşkilat’ın Serdar’ına bakın! Resmen kopyasıymış

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Çağlar Ertuğrul, Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim. Son olarak 'Teşkilat' dizisinde sergilediği Serdar karakteri ile büyük beğeni toplayan Ertuğrul, diziden ayrılma kararıyla hayranlarını şaşırttı.

Ancak bu ayrılık, onun adının başka bir şekilde gündeme gelmesine neden oldu. Ertuğrul, fiziksel görünümüyle Hollywood yıldızı Jake Gyllenhaal'a olan benzerliği ile sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler arasında yapılan yorumlarda ikilinin "adeta ikiz kadar" benzediği ifade ediliyor.

Bir Magazin Yanılgısının Ortaya Çıkardığı Gerçek

Çağlar Ertuğrul'un Jake Gyllenhaal ile olan benzerliği sadece bir görsel karşılaştırma ile sınırlı kalmıyor.

Ertuğrul, katıldığı bir YouTube programında, 'Dağ' filmi çıkışı sırasında "çakma Hollywood yıldızı" şeklinde bir başlıkla magazinde yer aldığını belirtti.

Bu durum, zamanla kendisi için bir anekdota dönüşerek, benzerliği kabul edilen bir espriye yol açtı.

Oyuncu, bu tür magazin haberlerinin eğlenceli yanlarını da seyirciyle paylaşarak, olumsuz gibi görünen durumları lehine çevirmeyi başarıyor.

Çağlar Ertuğrul Kimdir?

1987 İzmir doğumlu olan Çağlar Ertuğrul, Girit ve Bulgaristan kökenli bir aileden gelmektedir. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ertuğrul, üniversite yıllarında tiyatroyla tanışmış ve ardından oyunculuğa adım atmıştır.

'Afili Aşk' ve 'Teşkilat' gibi dizilerdeki rolleri ile tanınan Ertuğrul, aldığı ödüllerle de kariyerindeki başarıyı pekiştirmiştir.

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