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Teşkilat dizisinde buz kestirecek veda; Başrol isim ayrılığı itiraf etti! "Öldürdüler, bitti..."

TRT 1 ekranlarının takip edilen dizisi Teşkilat'ta Zehra karakterini Deniz Baysal canlandırmıştı. Ancak, Baysal neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.Bilindiği üzere Deniz Baysal'ın ayrılığı, hayranları arasında büyük bir üzüntü yaratmıştı. Ancak, 1 yıllık aranın ardından Deniz Bayral bu ayrılığın perde arkasını ve sonrasında yaşananları anlattı.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:02 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:02
Teşkilat dizisinde buz kestirecek veda; Başrol isim ayrılığı itiraf etti! Öldürdüler, bitti...

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TRT 1'in pazar akşamları yayınlanan dizisi Teşkilat, 4 sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sezon finali öncesinde diziye veda eden iki önemli karakterden yıllar sonra itiraf geldi...

TEŞKİLAT FİNAL TARİHİ...

Sezon sonuna doğru adım adım yaklaşılırken dizinin sezon finali mi yoksa final mi yapacağı konusu sonunda netlik kazandı. Teşkilat dizisinin yeni sezon onayı aldığının bilgisine ulaşıldı.

Dört sezondur TRT1 ekranlarında yayın serüvenini sürdüren Teşkilat dizisi yaz boyunca vereceği aranın ardından beşinci sezonda da hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor. Haziran ayında sezon finali yapması beklenen Teşkilat dizisi 5.sezonda aksiyon ve gerilimin ardı arkasının kesilmediği sahneleriyle macerasına kaldığı yerden devam edecek.

MESUT AKUSTA'DAN TEŞKİLAT AÇIKLAMASI

Teşkilat dizisinin sezon boyunca başrolünde yer alan usta oyuncu Mesut Akusta, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sevenlerini şaşırttı. İkinci sezonda da rolüne devam etmesine rağmen diziye veda eden Akusta, ayrılma sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Dizinin sezon finalinin ardından tatil döneminde beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, birkaç gün boyunca tedavi gördü. Bu süreçte sevenlerini endişelendiren Akusta, tedavi sürecini atlattıktan sonra ikinci sezonun ilerleyen bölümlerinde senaryo gereği diziden ayrıldı. Nisan 2022 itibariyle diziden ayrılan Akusta, yaşadığı zorlu süreci kamuoyuyla paylaştı.

Hastalık sonrası sete dönme sürecini anlatan Akusta, beyin kanaması geçirdikten sonra sadece 10 gün sonra sete geri döndüğünü belirtti. Zorlu bir dönem geçirdiğini ancak ayakta olduğunu vurgulayan usta oyuncu, Teşkilat dizisine veda etmesiyle ilgili olarak ise "Benim rolüm bitiyordu zaten. Öldük, bitti. Döndük İstanbul'a..." şeklinde konuştu.

DENİZ BAYSAL DA AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Teşkilat'ta son zamanlarda ardı ardına ayrılıklarla gündeme gelmişti. Dört sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen dizi, 2. sezonunda Çağlar Ertuğrul'un veda etmesiyle Murat Yıldırım'ın katılımıyla yeni bir döneme girmişti. Ancak 3. sezonunda da dizide önemli bir karakter olan Zehra'nın oyuncusu Deniz Baysal'ın ani ayrılığı sürprizle karşılanmıştı.

Deniz Baysal'ın üç sezon boyunca canlandırdığı Zehra karakteriyle diziye damga vurduğu biliniyordu. Ancak oyuncunun neden diziden ayrıldığı uzun süre merak konusu oldu. Sonunda, Deniz Baysal sessizliğini bozdu ve neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Baysal, "Bana söylenen Zehra'nın hikayesinin tamamlandığıydı. Bu oldukça normal bir şeydi, çünkü üç sezon dolu dolu geçti zaten." şeklinde konuştu. "2. sezonun sonunda Çağlar, Ezgi gibi arkadaşlarımızın ayrılmasıyla benzer bir süreç yaşandı. Hikaye tamamlandı, karşılıklı olarak teşekkürlerimizi ilettik ve ayrıldık." diye de ekledi.

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