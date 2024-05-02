10 kiloyu jet hızında verdi! Kalça dansıyla ünlü Solmaz Çiros'un 36 beden diyeti! " Günde 8 kez..."

Bir zamanlar Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın popüler evlilik programlarında boy gösteren ve halk arasında fenomen haline gelen Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla tanınıyordu.
Bir zamanlar Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın popüler evlilik programlarında boy gösteren ve halk arasında fenomen haline gelen Solmaz Çiros, özellikle kalça danslarıyla tanınıyordu.
Seda Sayan, Çiros için "Kızım bu benim Kızım" ifadesini kullanıyor ve onu övgüyle anıyordu. Program sona erdikten sonra Çiros, televizyon dizilerinde de rol aldı.
Ancak, bir süredir kamuoyunun gözlerinden uzakta olan Solmaz Çiros, son dönemde geçirdiği değişimle herkesi hayrete düşürdü.
10 KİLO BİRDEN ALMIŞTI
Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiros bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getirmişti. Solmaz Çiros, 10 kilo aldığını açıklamıştı.
Şimdi ise o kilolarından eser yok...
Estetik operasyonlar sonucunda tamamen farklı bir görünüme kavuşan Çiros, aynı zamanda aldığı kilolarla da dikkat çekti. Son yıllarda düğünlerde yaptığı kalça danslarıyla adından sıkça söz ettiren ve bir süredir ortalıklarda görünmeyen Çiros, düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.
Çiros'un kilo vermesi ve bu değişimi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, eski yarışmacının son hali hakkında "Bambaşka biri gibi", "Bu nasıl değişim?", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yaptı. Solmaz Çiros'un ani değişimi ve yeni hali, izleyicileri ve takipçileri arasında merak uyandırmaya devam ediyor.
İşte Solmaz Çiros'un son hali... Yüzünün inceldiği, kilo verdiği belli oluyor...
Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin temel prensipleri nelerdir?
1. Dengeli Beslenme: Sağlıklı kilo vermenin en önemli adımlarından biri dengeli beslenmedir. Beslenme planınızda tüm besin gruplarını bulundurmalısınız. Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar tüketmek önemlidir. Özellikle işlenmiş gıdalardan, şekerden ve doymuş yağlardan kaçının.
2. Porsiyon Kontrolü: Besinleri porsiyonlarına dikkat ederek tüketmek kilo verme sürecinde önemlidir. Büyük porsiyonlar genellikle fazla kalori almanıza neden olabilir. Küçük tabaklar kullanarak porsiyonları kontrol altında tutabilirsiniz.
3. Su İçme: Yeterli miktarda su içmek vücudunuzu temizler, metabolizmanızı hızlandırır ve tok hissetmenize yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmek önemlidir.
4. Düzenli Egzersiz: Sağlıklı kilo vermenin bir diğer önemli parçası düzenli egzersiz yapmaktır. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz veya haftada 75 dakika yoğun aerobik egzersiz hedefleyin. Ayrıca haftada iki günü kuvvet antrenmanlarına ayırarak kas kütlenizi koruyabilirsiniz.
5. Sağlıklı Alışkanlıklar: Sağlıklı kilo verme sürecinde uyku düzeni, stres yönetimi ve sağlıklı alışkanlıklar da önemlidir. Yeterli uyku almak, stresi azaltmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek kilo kontrolünüzü sağlamlaştırabilir.
6. Sabır ve Motivasyon: Kilo verme sürecinde sabırlı olmak ve motivasyonunuzu yüksek tutmak önemlidir. Hedeflerinize ulaşmak zaman alabilir ve bazen zorlu olabilir, ancak düzenli olarak ilerleme kaydettiğinizi görmek sizi motive edecektir.
Sağlıklı kilo verme, anlık bir çözüm değil, uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir. Bu nedenle hedeflerinizi gerçekçi bir şekilde belirleyin ve kendinize nazik olun. Her adım, daha sağlıklı bir yaşam tarzına doğru atılmış bir adımdır.