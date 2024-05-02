10 kiloyu jet hızında verdi! Kalça dansıyla ünlü Solmaz Çiros'un 36 beden diyeti! " Günde 8 kez..."

Estetik operasyonlar sonucunda tamamen farklı bir görünüme kavuşan Çiros, aynı zamanda aldığı kilolarla da dikkat çekti. Son yıllarda düğünlerde yaptığı kalça danslarıyla adından sıkça söz ettiren ve bir süredir ortalıklarda görünmeyen Çiros, düğünlerde şarkı söylemeye devam ediyor.

Çiros'un kilo vermesi ve bu değişimi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, eski yarışmacının son hali hakkında "Bambaşka biri gibi", "Bu nasıl değişim? ", "Tanıyamadım" gibi yorumlar yaptı. Solmaz Çiros 'un ani değişimi ve yeni hali, izleyicileri ve takipçileri arasında merak uyandırmaya devam ediyor.

1. Dengeli Beslenme: Sağlıklı kilo vermenin en önemli adımlarından biri dengeli beslenmedir. Beslenme planınızda tüm besin gruplarını bulundurmalısınız. Bol miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar tüketmek önemlidir. Özellikle işlenmiş gıdalardan, şekerden ve doymuş yağlardan kaçının.

3. Su İçme: Yeterli miktarda su içmek vücudunuzu temizler, metabolizmanızı hızlandırır ve tok hissetmenize yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmek önemlidir.

2. Porsiyon Kontrolü: Besinleri porsiyonlarına dikkat ederek tüketmek kilo verme sürecinde önemlidir. Büyük porsiyonlar genellikle fazla kalori almanıza neden olabilir. Küçük tabaklar kullanarak porsiyonları kontrol altında tutabilirsiniz.

4. Düzenli Egzersiz: Sağlıklı kilo vermenin bir diğer önemli parçası düzenli egzersiz yapmaktır. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz veya haftada 75 dakika yoğun aerobik egzersiz hedefleyin. Ayrıca haftada iki günü kuvvet antrenmanlarına ayırarak kas kütlenizi koruyabilirsiniz.

5. Sağlıklı Alışkanlıklar: Sağlıklı kilo verme sürecinde uyku düzeni, stres yönetimi ve sağlıklı alışkanlıklar da önemlidir. Yeterli uyku almak, stresi azaltmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek kilo kontrolünüzü sağlamlaştırabilir.