Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz harekete geçti! Sevgilisi Kaan Yıldırım ile düğün hazırlıkları başladı!

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı aldı.
Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "işte öyle bir şey ... 06.08.2023" notuyla ağlarken çekilmiş bir karesini paylaşmıştı.
Ünlü çift, düğün için hazırlıklara başladı. Yaz aylarında evlenmeyi düşünen ikilinin, ilk olarak gelinlik ve damatlık için arayışa girdiği öğrenildi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikte oturacakları ev için de alışveriş yapmaya başladığı belirtildi.
Evlenmelerine kısa bir süre kalan çift, yakın zamanda düğün yerini belirleyecek.