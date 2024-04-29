Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz harekete geçti! Sevgilisi Kaan Yıldırım ile düğün hazırlıkları başladı!

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz , meslektaşı Kaan Yıldırım ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "işte öyle bir şey ... 06.08.2023" notuyla ağlarken çekilmiş bir karesini paylaşmıştı.