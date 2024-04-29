Dizinin son bölümlerinde seyircinin büyük beğenisini kazanan karakter beklenmedik bir şekilde diziye veda etmişti. Yalı Çapkını'nındaki bu ani ayrılıklar dizinin geleceği hakkında da spekülasyonlara yol açtı. Seyirciler, dizinin bundan sonraki bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor.