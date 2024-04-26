Timur ayrıldı, yerine de... Bahar dizisinde sinir harbi yaşatacak veda

Sena Kalıp ve Ecem Özkaya'nın diziden ayrılması durumunda, dizinin hikayesi ve karakter dinamikleri nasıl etkilenecek, izleyicilerin favori karakterlerine nasıl bir veda yapılacak, gibi sorular da merak konusu.

BAHAR DİZİSİNİN FİNALİ İFŞA OLDU

Orijinal hikayeye göre "Bahar" dizisinin finali şu şekilde olacak:

Üç yıl sonra Bahar, motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar.