Timur ayrıldı, yerine de... Bahar dizisinde sinir harbi yaşatacak veda

Sena Kalıp ve Ecem Özkaya'nın diziden ayrılması durumunda, dizinin hikayesi ve karakter dinamikleri nasıl etkilenecek, izleyicilerin favori karakterlerine nasıl bir veda yapılacak, gibi sorular da merak konusu.
BAHAR DİZİSİNİN FİNALİ İFŞA OLDU
Orijinal hikayeye göre "Bahar" dizisinin finali şu şekilde olacak:
Üç yıl sonra Bahar, motosiklet ehliyeti alır ve kendi özel kliniğini açar.
Timur ve annesiyle ilişkileri zamanla daha da yakınlaşır.
Doktor Evren, Bahar'a olan aşkını itiraf etse de Bahar, Evren'e karşılıklı sevginin öneminden bahsederek teklifini nazikçe geri çevirir.
Evren'in hayatında yeni bir sayfa açılırken, Rengin ise babasına ait olan bir bakım merkezinin müdürlüğünü üstlenir.
Dizinin sonunda Timur'un artık bu olanlara dayanamayıp intihar etmesi de beklentiler arasında yer alıyor.