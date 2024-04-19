Gönül Dağı’nda karalar bağlatacak gelişme! Taner’in yası tam yeni bitti derken...

Gönül Dağı'nın 135. yeni bölümü izleyicileri heyecanlandırmaya ve duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Fragman önümüzdeki bölümlerde nelerin olacağına dair ipuçları veriyor. İzleyiciler karakterlerin yaşayacağı gelişmeleri merakla bekliyor.
Gönül Dağı'nın 135. yeni bölümü izleyicileri heyecanlandırmaya ve duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Fragman önümüzdeki bölümlerde nelerin olacağına dair ipuçları veriyor. İzleyiciler karakterlerin yaşayacağı gelişmeleri merakla bekliyor.
TANER'İN YASI TAM BİTTİ DERKEN...
Ali, Taner ve Selma'nın, Dilek'in mezarını ziyaret ettikleri sahne fragmanın en etkileyici anlarından biri oldu.
Ali'nin annesine hitaben söylediği duygusal sözler izleyicileri gözyaşlarına boğacak.
GEDELLİ'DE BAYRAM KUTLAMALARI
Yeni bölümde Gedelli sakinleri, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Kasaba, bayram sevinciyle dolup taşarken insanların bir araya gelmesi ve mutlu anları paylaşması dizinin sıcak atmosferini yansıtıyor.
Bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusu, kasaba halkının zorluklara rağmen huzur ve mutluluğu bulmasını sağlıyor. Ancak yaşanan trajik olayların ardından kasabanın huzurlu yaşamı nasıl şekillenecek, izleyiciler tarafından merakla beklenen konular arasında.
ÖNÜMÜZDEKİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gedelli'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal bekliyor. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü kayboluyor.
Amcaoğulları, çocukları bulmak için harekete geçiyor. Selma ve Taner ise bayramda yeni evli çift olarak akrabalarını ziyarete gidiyor. Ancak bu ziyaret sırasında neler yaşanacak?
Selami ise kasabaya gelen birine yardım etmek için yola çıkıyor. Bu yolculukta neler yaşanacak merak konusu oldu.