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Gönül Dağı'nda karalar bağlatacak gelişme! Taner'in yası tam yeni bitti derken...

Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kısa bir aradan sonra dizi Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin 135. yeni bölüm fragmanı izleyicilere duygusal anlar yaşatacak gibi görünüyor. Fragmanda kasabanın coşkulu bayram kutlamalarıyla birlikte Ali, Taner ve Selma gibi sevilen karakterlerin duygusal anları izleyicileri hüzünlendirdi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 10:10 Güncelleme 19 Nisan 2024, 12:41
Gönül Dağı’nda karalar bağlatacak gelişme! Taner’in yası tam yeni bitti derken...

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Gönül Dağı'nın 135. yeni bölümü izleyicileri heyecanlandırmaya ve duygusal anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Fragman önümüzdeki bölümlerde nelerin olacağına dair ipuçları veriyor. İzleyiciler karakterlerin yaşayacağı gelişmeleri merakla bekliyor.

TANER'İN YASI TAM BİTTİ DERKEN...

Ali, Taner ve Selma'nın, Dilek'in mezarını ziyaret ettikleri sahne fragmanın en etkileyici anlarından biri oldu.

Gönül Dağı 135. bölüm fragmanı yayınlandı

Ali'nin annesine hitaben söylediği duygusal sözler izleyicileri gözyaşlarına boğacak.

GEDELLİ'DE BAYRAM KUTLAMALARI

Yeni bölümde Gedelli sakinleri, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Kasaba, bayram sevinciyle dolup taşarken insanların bir araya gelmesi ve mutlu anları paylaşması dizinin sıcak atmosferini yansıtıyor.

Bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusu, kasaba halkının zorluklara rağmen huzur ve mutluluğu bulmasını sağlıyor. Ancak yaşanan trajik olayların ardından kasabanın huzurlu yaşamı nasıl şekillenecek, izleyiciler tarafından merakla beklenen konular arasında.

ÖNÜMÜZDEKİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gedelli'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal bekliyor. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü kayboluyor.

Amcaoğulları, çocukları bulmak için harekete geçiyor. Selma ve Taner ise bayramda yeni evli çift olarak akrabalarını ziyarete gidiyor. Ancak bu ziyaret sırasında neler yaşanacak?

Selami ise kasabaya gelen birine yardım etmek için yola çıkıyor. Bu yolculukta neler yaşanacak merak konusu oldu.

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