Gönül Dağı’nda karalar bağlatacak gelişme! Taner’in yası tam yeni bitti derken...

GEDELLİ'DE BAYRAM KUTLAMALARI Yeni bölümde Gedelli sakinleri, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Kasaba, bayram sevinciyle dolup taşarken insanların bir araya gelmesi ve mutlu anları paylaşması dizinin sıcak atmosferini yansıtıyor.

Bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusu, kasaba halkının zorluklara rağmen huzur ve mutluluğu bulmasını sağlıyor. Ancak yaşanan trajik olayların ardından kasabanın huzurlu yaşamı nasıl şekillenecek, izleyiciler tarafından merakla beklenen konular arasında.

ÖNÜMÜZDEKİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Gedelli'de Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, amcaoğulları yeni icatlarından sinyal bekliyor. Ali, Yusuf ve Ramazan Jr., bayram günü kayboluyor.

Amcaoğulları, çocukları bulmak için harekete geçiyor. Selma ve Taner ise bayramda yeni evli çift olarak akrabalarını ziyarete gidiyor. Ancak bu ziyaret sırasında neler yaşanacak?

Selami ise kasabaya gelen birine yardım etmek için yola çıkıyor. Bu yolculukta neler yaşanacak merak konusu oldu.