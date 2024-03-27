"Her gün 1 tatlı kaşığı..." 2 yılda 35 kilo verdi; 48'lik Zuhal Topal'ın jet gibi kilo yaktıran diyeti!

Ünlü sunucu Zuhal Topal, son iki yılda gösterdiği etkileyici çaba ve azimle 35 kilo vererek büyük bir başarı elde etti. Bu süreçte, beslenme düzenini büyük ölçüde değiştirerek sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsedi. Zuhal Topal'ın kilo verme sürecindeki en önemli adımlarından biri, fast food, işlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketimini azaltması oldu. Bunun yerine, bol miktarda sebze, meyve ve protein içeren besinleri tercih etti. İşte zayıflama sırrına dair önemli ipuçları haberimizde...