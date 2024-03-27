1 ismin bileti kesildi kadrodan apar topar gönderdiler! Gaddar dizisinde ayrılıklar silsilesi

Gaddar dizisinden şok bir ayrılık haberi geldi. Son zamanlarda dizideki olaylar tansiyonu giderek yükseltiyor. Ancak bu kez dizinin takipçilerini beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya bırakacak bir sürpriz ayrılık haberi gündeme geldi. Dizi ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, sevilen bir karakterin projeye veda etmesi bekleniyor. Bu gelişme dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı.