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Türk Rambo'dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında vefat etti!

1980'li yıllarda başrolünde yer aldığı 'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guillano' filmlerinde rol alan ve Türk Rambo olarak hafızalara kazınan Serdar Kebapçılar'dan acı haber geldi. Türkiye'de vücut geliştirme sporunu dünya çapında tanıtan Serdar Kebapçılar, 65 yaşında vefat etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 10:26 Güncelleme 25 Mart 2024, 10:26
Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında vefat etti!

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'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guillano' filmlerinde rol alan ve Türk Rambo lakabıyla bir dönemi kasıp kavuran Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi ise oyuncu Osman Avcı, sosyal medya üzerinden duyurdu. Avcı, "Serdar Kebapçılar vefat etmiş. Body şampiyonu Türk Rambo" mesajını paylaştı.

SERDAR KEBAPÇILAR KİMDİR?
1958 doğumlu Serdar Kebapçılar, spora henüz 12 yaşında halterle başladı. Daha sonra merak saldığı vücut geliştirmede 1978 yılında dünya 6'ncısı olmayı başardı.

Türkiye'de de birçok madalya kazanan Kebapçılar, fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılar'ın birçok ünlü isimle kamera karşısına geçtiği filmleri, 1985- 1990 yılları arasında izlenme rekorları kırdı. Filmleri ABD'li şirketler tarafından da satın alınan Kebapçılar daha sonra ekranlarda yer bulamadı.

"TEKLİFLER BAŞROL DEĞİLDİ"
Türk Rambo Serdar Kebapçılar, kısa süren şöhretin ardından verdiği bir röportajda, "Başrol oyuncusu olduğum için yeni projelerde de başrol oynamak istiyordum fakat gelen teklifler başrol olmadığı için uzun bir ara vermek zorunda kaldım" açıklamasını yapmıştı.

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