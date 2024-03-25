Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında vefat etti!

Türkiye'de de birçok madalya kazanan Kebapçılar, fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılar'ın birçok ünlü isimle kamera karşısına geçtiği filmleri, 1985- 1990 yılları arasında izlenme rekorları kırdı. Filmleri ABD'li şirketler tarafından da satın alınan Kebapçılar daha sonra ekranlarda yer bulamadı.