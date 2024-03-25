Bahar dizisine bomba transfer; Kadroya yeni başrol dahil oldu!

Dizinin sadık izleyicileri, karakterler arasındaki karmaşık ilişkilerin ve gizemli olayların derinleştiği son bölümlerde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı: yeni transfer haberleri. Şimdi de yeni bir oyuncu ekibe katılıyor.
Dizinin sadık izleyicileri, karakterler arasındaki karmaşık ilişkilerin ve gizemli olayların derinleştiği son bölümlerde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı: yeni transfer haberleri. Şimdi de yeni bir oyuncu ekibe katılıyor.
Bahar dizisi ekibi büyüyor. Yeni oyuncunun kim olduğunu ve hangi karakteri canlandıracağını öğrendik. Üreticiler, deneyimli bir oyuncunun kadroya eklendiğini açıkladı. Yeni gelen karakter, diziye heyecan ve taze bir hava katacak.
Salı Akşamlarının Vazgeçilmezi: Bahar
"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" her salı ekranlara geliyor. Her hafta yeni bölümü beklenen dizide şimdi de Rüzgâr karakteri kadroya dahil oluyor.
Umay (Alisa Sezen Sever) ve Parla (Sena Kalıp), Rüzgâr'la tanışınca macera başlıyor. Deniz Sarıkaş, yetenekli bir genç yıldız olarak Rüzgâr rolünde bizlerle.
7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bütün bu karışık ilişkilerden haberi olmayan Bahar'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir!
Rengin, babasının kaybıyla yıkılır.Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlar.
Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder.
Umay ve Parla, Rüzgar'la tanışır, ikisi içinde yeni bir macera başlayacaktır.
Selim, bildiklerini daha fazla saklamak istemez ve Parla'yla konuşmayı kafasına koyar, Rengin, Selim ve Parla'nın konuşmasını engellemek için yola çıkar, bütün bu karışık ilişkilerden haberi olmayan Bahar'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir!