Kızılcık Şerbeti’nde yıldırım gibi veda kararı! Görkem diziden ayrıldı, yerine...

Ömer'in Kıvılcım'a karşı gösterdiği sert tavır, heyecanı doruğa çıkarırken, Umut'un İstanbul'u terk etme kararı alan Nursema'ya destek vermesi, Rüzgar'ın "gitme" çağrısıyla dikkat çekti. Nilay ve Doğa'nın buluşması merak uyandırırken, Görkem ve Fatih'in romantik tekne gezisi, tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu.

Ünallar Konağı'nda yaşanan bu savaş, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Alev'in gelişi, konağın dengelerini nasıl değiştirecek? Önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Tüm bu soruların cevabı, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinde izleyicilerle buluşacak.

GÖRKEM'İN DİZİDEN AYRILACAĞI İDDİALARI Kızılcık Şerbeti dizisinin izleyicileri, beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya! İddialara göre, Görkem ve Ömer'in eski ilişkisi gün yüzüne çıkacak ve bu haberi aldıktan sonra Fatih'in tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

Şimdi ise dizi takipçilerinin kafasındaki soru, Fatih'in bu habere nasıl tepki vereceği ve Görkem karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı.