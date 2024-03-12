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Teşkilat'ın başrolünden 8 ay sonra gelen ayrılık itirafı! "Zaten ben ayrılmasaydım..."

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi pazar günleri izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda dizide yaşanan oyuncu değişiklikleri diziseverlerin ve takipçilerin gündeminden düşmüyor. Özellikle Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal'ın ayrılması izleyicileri şaşırtmış ve merak uyandırmıştı. Güzel oyuncu aylar sonra sessizliğini bozarak ayrılık sebebini açıkladı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 10:43 Güncelleme 12 Mart 2024, 10:45
Teşkilat’ın başrolünden 8 ay sonra gelen ayrılık itirafı! Zaten ben ayrılmasaydım...

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Teşkilat dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Zehra'yı canlandıran Deniz Baysal yeni sezonda kadroda yer almayacak olmasıyla hayranlarını üzmüştü. Dört sezondur ekranlarda olan Teşkilat dizisi Baysal'ın Zehra karakteri sayesinde büyük bir ilgi ve sevgi toplamıştı. Ancak Baysal'ın ani ayrılığı izleyicilerde bir dizi soru işareti bırakmıştı.

DENİZ BAYSAL'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Deniz Baysal, uzun süren sessizliğini bozarak ayrılık hakkında detayları paylaştı.

Ünlü oyuncu "Bana söylenen Zehra'nın hikâyesi bitmişti. Bu da çok normal bir şey, 3 sezon dolu dolu geçti zaten." diyerek ayrılığın arkasındaki gerçeği açıkladı.

Baysal, ayrılığın hikayenin doğal bir sona ermesi ve karakterin tamamlanmış bir evreye ulaşması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik, karşılıklı ayrıldık." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

TEŞKİLAT'TA DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Teşkilat dizisinde Deniz Baysal'ın ayrılığı kadar dikkat çeken başka değişiklikler de yaşandı. İkinci sezonda Çağlar Ertuğrul'un vedası ve deneyimli oyuncu Murat Yıldırım'ın kadroya katılması gibi önemli değişiklikler, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirdi.

Dördüncü sezonda ise Baysal'ın yerini alacak Aybüke Pusat'ın dahil oluşu, dizinin dinamiklerinde önemli bir değişiklik yarattı.

Dizi oyuncu kadrosundaki bu değişikliklerle birlikte yeni hikayelere ve maceralara yelken açarken, izleyiciler de merakla bu yeni dönemin nasıl şekilleneceğini bekliyor.

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