Teşkilat'ın başrolünden 8 ay sonra gelen ayrılık itirafı! "Zaten ben ayrılmasaydım..."

Baysal, ayrılığın hikayenin doğal bir sona ermesi ve karakterin tamamlanmış bir evreye ulaşması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

"Nasıl ki 2. sezonun sonunda arkadaşlarımız çıktıysa Çağlar, Ezgi, bu da öyle bir şey oldu. Hikâye bitti, teşekkür ettik, karşılıklı ayrıldık." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

TEŞKİLAT'TA DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Teşkilat dizisinde Deniz Baysal'ın ayrılığı kadar dikkat çeken başka değişiklikler de yaşandı. İkinci sezonda Çağlar Ertuğrul'un vedası ve deneyimli oyuncu Murat Yıldırım'ın kadroya katılması gibi önemli değişiklikler, dizinin hikayesine yeni bir soluk getirdi.

Dördüncü sezonda ise Baysal'ın yerini alacak Aybüke Pusat'ın dahil oluşu, dizinin dinamiklerinde önemli bir değişiklik yarattı.

Dizi oyuncu kadrosundaki bu değişikliklerle birlikte yeni hikayelere ve maceralara yelken açarken, izleyiciler de merakla bu yeni dönemin nasıl şekilleneceğini bekliyor.