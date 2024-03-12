Müslüm Gürses’in varisi harekete geçti! Semicenk mahkemelik oldu! “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısı başına bela oldu

Son dönemin popüler isimlerinden Semicenk , merhum sanatçı Müslüm Gürses 'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden mahkemelik oldu.

Müslüm Gürses 'in 2000 yılında piyasaya çıkardığı 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısını Semicenk yıllar sonra yeniden söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkının izinsiz şekilde kullanıldığını, üstelik Semicenk'in kendisini Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini belirterek adliyenin yolunu tuttu.