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Müslüm Gürses’in varisi harekete geçti! Semicenk mahkemelik oldu! “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısı başına bela oldu

Son dönemin popüler şarkıcılarından Semicenk, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden davalık oldu. Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkıda Semicenk'in Müslüm Gürses ile düet yapmış gösterildiğini ve kendisinden izin alınmadığını dile getirdi. Semicenk'in yapımcısı ise gerekli izinlerin alındığını söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:04 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:04
Müslüm Gürses’in varisi harekete geçti! Semicenk mahkemelik oldu! “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısı başına bela oldu

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Son dönemin popüler isimlerinden Semicenk, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden mahkemelik oldu.

Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya çıkardığı 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısını Semicenk yıllar sonra yeniden söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkının izinsiz şekilde kullanıldığını, üstelik Semicenk'in kendisini Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini belirterek adliyenin yolunu tuttu.

Vâris Kısa, ayrıca yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" dedi.

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