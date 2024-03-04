İnci Taneleri’nde başrol ayrılığı krizi duyuruldu; Diziyi finalin kıyısına getirecek!

"İnci Taneleri" dizisi, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Rıza Kocaoğlu ve Kubilay Aka gibi ünlü isimlerin kadroya dahil olması, dizinin akıbetini değiştirdi. Ancak dizide yaşanan son gelişmeler, izleyiciler arasında merak uyandırdı.