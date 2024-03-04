İnci Taneleri’nde başrol ayrılığı krizi duyuruldu; Diziyi finalin kıyısına getirecek!

Kubilay Aka'nın İntikam Hikayesi
Kocaoğlu'nun karakterinin dramatik sonu, Kubilay Aka tarafından canlandırılan Cihan karakteri için yeni bir başlangıcı işaret ediyor.
İddialara göre, Cihan, yakın dostunun intikamını almak için karanlık ve tehlikeli bir yola girecek. Bu hikaye, dizinin ilerleyen bölümlerinde merkezi bir tema olarak işlenecek.
Oyuncu Künyesindeki Dikkat Çekici Detay
Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer alan "İnci Taneleri" dizisinin oyuncu künyesi, bu iddiaları güçlendiren bir detayı barındırıyor. Künyede Kubilay Aka'nın fotoğrafı yer alırken, Rıza Kocaoğlu'nun isminin olmaması, ayrılık iddialarının doğru olabileceğine dair spekülasyonları artırıyor.
İnci Taneleri 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Azem, Dilber'e iyi gelecek mi?
Dilber, gözlerini hastanede açar. Ayağa kalkan Dilber, aynada yüzünün halini görünce adeta yıkılır.
Cihan, düşmanlarıyla masaya oturuyor. Azem, Kasım'a resmen işe başlaması için sahte evrak düzenlemesi gerektiğini söylüyor. Azem, Dilber'i hastanede yalnız bırakmıyor. Peki Azem, Dilber'i iyileştirebilecek mi?