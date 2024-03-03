Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni ayrılık kararı alındı; 1 değil tam 2 başrol oyuncu birden terk edecek

Kısacası, Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümleri, büyük kavgaların ve sürpriz ayrılıkların izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağına işaret ediyor.

NURSEMA VE UMUT'TAN AYRILIK KARARI

Son günlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti yine şok edici bir gelişmeyle gündeme oturdu. İddialara göre, hapisten çıktıktan sonra yaşadığı zorluklarla mücadele eden Umut'un psikolojisi bozuldu ve eşi Nursema'yı terk etmeye karar verdi. Bu ani karar, ailenin tüm fertlerini derinden etkileyecek.