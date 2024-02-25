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Kızılcık Şerbeti dizisinden final kararı; Biletini kestiler o tarihten sonra yayından kaldırılacak!

Kızılcık Şerbeti, final iddialarıyla gündeme geldi. Yapımcılığını Faruk Turgut’un gerçekleştirdiği dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman final olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 12:28 Güncelleme 25 Şubat 2024, 12:28
Kızılcık Şerbeti dizisinden final kararı; Biletini kestiler o tarihten sonra yayından kaldırılacak!

Show TV'de yer alan Kızılcık Şerbeti'nin izleyicileri için üzücü bir haber var. Dizinin sezon finali tarihi sonunda belli oldu. Seküler bir ailenin kızı Doğa'nın (Sıla Türkoğlu) muhafazakar ve varlıklı bir ailenin oğlu olan sevgilisi Fatih'ten (Doğukan Güngör) hamile kalma hikayesiyle başlayan dizi, yine bir bebek kriziyle gündemde.

Her iki aile bir kez daha bebek yüzünden karşı karşıya gelecek ve dizi, şoke eden olaylarla dolu bir yolculuğa çıkacak.

Ancak, sezon finali tarihi konusuyla ilgili yapılan duyuru izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Yeni bir gelişme olmazsa, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinin 7 Haziran'da yapılacağı öğrenildi. 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi tüm dizilerin sezon finallerini yapması planlanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline kadar olan süreçte neler yaşanacağı ise merak konusu olarak izleyicilerin gündemini meşgul ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 52. Bölümünde; Doğa hamile olduğunu itiraf ederek annesinden bir süre bu durumu sır olarak saklamasını ister.

Kıvılcım kızını kırmamak adına mecburen kabul eder.Abdullah'ın kovid karantinası devam etmektedir. Umut'un başına gelenlerden sonra girdiği depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da günden güne artmaktadır.Nilay'ın, Mustafa ile arayı düzelterek eve dönmesi Pembe'yi çok mutlu etmiştir.

Bu konuda adadığı adağı yerine getirmek üzere harekete geçtiğinde ise davetsiz bir misafiri eve almak durumunda kalacaktır.Fatih'le ayrılma konusunda pişman olan Doğa, eski kocasıyla yeniden görüşmek için türlü hamleler yapar.

Oğlu Metehan'ın kendinden yaşça epey büyük bir kadınla görüştüğünü öğrenen Ömer, bu işi sonlandırmak için harekete geçse de Metehan'a söz dinletemez .Kıvılcım'ın kızını korumak üzere harekete geçerek hamilelik durumunu Fatih'e söyleme çabası Alev'in büyük sürpriziyle yarım kalacaktır.

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