Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline kadar olan süreçte neler yaşanacağı ise merak konusu olarak izleyicilerin gündemini meşgul ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kızılcık Şerbeti'nin 52. Bölümünde; Doğa hamile olduğunu itiraf ederek annesinden bir süre bu durumu sır olarak saklamasını ister.

Kıvılcım kızını kırmamak adına mecburen kabul eder.Abdullah'ın kovid karantinası devam etmektedir. Umut'un başına gelenlerden sonra girdiği depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da günden güne artmaktadır.Nilay'ın, Mustafa ile arayı düzelterek eve dönmesi Pembe'yi çok mutlu etmiştir.

Bu konuda adadığı adağı yerine getirmek üzere harekete geçtiğinde ise davetsiz bir misafiri eve almak durumunda kalacaktır.Fatih'le ayrılma konusunda pişman olan Doğa, eski kocasıyla yeniden görüşmek için türlü hamleler yapar.

Oğlu Metehan'ın kendinden yaşça epey büyük bir kadınla görüştüğünü öğrenen Ömer, bu işi sonlandırmak için harekete geçse de Metehan'a söz dinletemez .Kıvılcım'ın kızını korumak üzere harekete geçerek hamilelik durumunu Fatih'e söyleme çabası Alev'in büyük sürpriziyle yarım kalacaktır.