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31'lik Neslihan Atagül bu yöntemle yıllardır 54 kilo! Yediklerini tek tek anlattı! 4 besin sayesinde...

2021 yılında bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir süreç geçiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün beslenme şeklini sizler için araştırdık. Genç ve başarılı oyuncu Neslihan Atagül, formunu korumasının sırlarını o dönemde verdiği bir röportajda açıkladı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına vurgu yaparak, formunu yediği besinlere borçlu olduğunu belirtti. İşte Neslihan Atagül'ün zayıflık sırrı...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 22:19 Güncelleme 20 Şubat 2024, 22:19
31’lik Neslihan Atagül bu yöntemle yıllardır 54 kilo! Yediklerini tek tek anlattı! 4 besin sayesinde...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz yıllarda formunu korumak için tercih ettiği besinleri ve yaşam tarzını paylaştı. Atagül, 26 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve formunu muhteşem besinlere borçlu olduğunu ifade etti.

YEDİKLERİNİ BİR BİR SAYDI

Atagül'ün beslenme alışkanlıklarına dair yaptığı açıklamada, yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi sağlıklı besinleri tercih ettiğini belirtti. Bu besinlerin sağlığa birçok faydası olduğunu ve formunu korumasına katkı sağladığını dile getirdi.

Ayrıca, Atagül'ün spora önem verdiği ve düzenli olarak egzersiz yaptığı vurgulandı. Sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen oyuncu, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin formunu korumasında etkili olduğunu belirtti.

BAĞIRSAKLARA İYİ GELEN AYDA 5 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Sabah:

  • 1 adet muz
  • 1 kase az yağlı veya probiyotik yoğurt
  • Bir avuç yaban mersini
  • Yarım avokado dilimi
  • 1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara Öğün:

  • Bir avuç çiğ ve tuzsuz badem veya ceviz

Öğle:

  • Izgara somon balığı
  • Tam buğday ekmeğiyle yapılmış sandviç (marullu, domatesli, az yağlı beyaz peynir veya tavuklu)
  • Yeşil salata (zeytinyağı ve limon suyuyla soslanmış) içinde bir avokado dilimi
  • Tam buğday bulgur veya esmer pirinç

Ara Öğün:

  • 1 adet elma veya armut
  • Bir avuç çilek veya yaban mersini

Akşam:

  • Sebzelerle dolu bir kase miso çorbası
  • Az yağlı kırmızı et (tavuk veya hindi gibi)
  • Koyu renkli sebzelerle hazırlanmış bir garnitür (ıspanak, brokoli, kuşkonmaz)
  • Tam buğday bulgur veya esmer pirinç içinde bir avokado dilimi

Ara Öğün:

  • Bir avuç çilek veya yaban mersini

Gece:

  • Kimchi ve beyaz peynir içeren bir salata
  • Tam buğday makarna veya quinoa içinde bir avokado dilimi
  • Bir fincan kombu çayı

Öğün Sonrası:

  • 1 fincan rezene çayı

Bu beslenme programı genel bir öneridir ve kişisel sağlık durumunuzla ilgili spesifik ihtiyaçları dikkate almamaktadır. Sağlığınızı iyileştirmek amacıyla büyük beslenme değişiklikleri yapmadan önce bir sağlık profesyoneli veya beslenme uzmanı ile görüşmek önemlidir. Herkesin sağlık durumu farklıdır; bu nedenle, bireysel sağlık koşullarınızı göz önünde bulundurarak hareket etmek en iyisi olacaktır.

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