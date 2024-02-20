31’lik Neslihan Atagül bu yöntemle yıllardır 54 kilo! Yediklerini tek tek anlattı! 4 besin sayesinde...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz yıllarda formunu korumak için tercih ettiği besinleri ve yaşam tarzını paylaştı. Atagül, 26 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve formunu muhteşem besinlere borçlu olduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz yıllarda formunu korumak için tercih ettiği besinleri ve yaşam tarzını paylaştı. Atagül, 26 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve formunu muhteşem besinlere borçlu olduğunu ifade etti.
YEDİKLERİNİ BİR BİR SAYDI
Atagül'ün beslenme alışkanlıklarına dair yaptığı açıklamada, yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi sağlıklı besinleri tercih ettiğini belirtti. Bu besinlerin sağlığa birçok faydası olduğunu ve formunu korumasına katkı sağladığını dile getirdi.
Ayrıca, Atagül'ün spora önem verdiği ve düzenli olarak egzersiz yaptığı vurgulandı. Sporun hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen oyuncu, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin formunu korumasında etkili olduğunu belirtti.
BAĞIRSAKLARA İYİ GELEN AYDA 5 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET LİSTESİ
Sabah:
Ara Öğün:
Öğle:
Ara Öğün:
Akşam:
Ara Öğün:
Gece:
Öğün Sonrası:
Bu beslenme programı genel bir öneridir ve kişisel sağlık durumunuzla ilgili spesifik ihtiyaçları dikkate almamaktadır. Sağlığınızı iyileştirmek amacıyla büyük beslenme değişiklikleri yapmadan önce bir sağlık profesyoneli veya beslenme uzmanı ile görüşmek önemlidir. Herkesin sağlık durumu farklıdır; bu nedenle, bireysel sağlık koşullarınızı göz önünde bulundurarak hareket etmek en iyisi olacaktır.