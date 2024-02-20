31’lik Neslihan Atagül bu yöntemle yıllardır 54 kilo! Yediklerini tek tek anlattı! 4 besin sayesinde...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçtiğimiz yıllarda formunu korumak için tercih ettiği besinleri ve yaşam tarzını paylaştı. Atagül, 26 yaşında olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve formunu muhteşem besinlere borçlu olduğunu ifade etti.

YEDİKLERİNİ BİR BİR SAYDI Atagül'ün beslenme alışkanlıklarına dair yaptığı açıklamada, yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi sağlıklı besinleri tercih ettiğini belirtti. Bu besinlerin sağlığa birçok faydası olduğunu ve formunu korumasına katkı sağladığını dile getirdi.