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16 yaş küçük sevgilisi için her gün bunu içmiş! 55'lik Esra Dermancıoğlu'nun 1 ayda kilo verme garantili diyeti! "Yemek yemekten midem bulanıyor..."

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, 2017 yılında yaşadığı aşk dolayısıyla genç sevgilisi için kilo verme sürecine girdiği bilgisi dikkat çekti. Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi adına başlattığı bu yolculukta, özel bir diyet programı ve düzenli spor aktiviteleri ile gözle görülür bir zayıflama başarısı elde etti. Bu durum, hem hayranlarını hem de geniş takipçi kitlesini oldukça şaşırttı. Dermancıoğlu'nun bu etkileyici değişim süreci, pek çok kişi için ilham kaynağı oldu.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:10 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:10
16 yaş küçük sevgilisi için her gün bunu içmiş! 55’lik Esra Dermancıoğlu’nun 1 ayda kilo verme garantili diyeti! Yemek yemekten midem bulanıyor...

Ünlülerin yaşam tarzları ve diyet programları sık sık gündeme gelirken, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes Yenge karakteri ile tanınan Esra Dermancıoğlu'nun geçmiş yıllarda yaptığı kilo verme çabaları merak konusu oldu. Oyuncu, 2 yıl önce çektiği bir videoda "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenmiş ve "Ben çok kilo aldım." itirafında bulunmuştu. Dermancıoğlu'nun cayır cayır yağ yaktıran formülünü sizler için araştırdık. Göbek yağlarını yok eden o formül...

MEEĞER BU YÖNTEMLE GÖBEK YAĞLARINI YOK ETMİŞ

Esra Dermancıoğlu'nun 2017'de uyguladığı diyetin detaylarına göre, ünlü oyuncu limonlu zencefil çayını elinden düşürmemiş ve beslenmesini protein ve sebze ağırlıklı olarak düzenlemiş. Göbek eriten diyeti ve sporla birlikte uyguladığı sağlıklı yaşam tarzıyla kilo verme sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.

Esra Dermancıoğlu'nun geçmişte 16 yaş küçük sevgilisi için başladığı sıkı diyet ve zayıflama hikayesi, ünlü oyuncunun sağlıklı yaşam tercihleri ve motivasyonunu göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

Esra Dermancıoğlu 2021 yılında da fazla kilolarından dertliydi. Dermancıoğlu, ağlayarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı. "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim" diyerek takipçilerine seslenen Oyuncu içini dökmüştü.

"Ben çok kilo aldım. O kadar kızgınım ki kendime. Ama artık Yemek yemekten böyle midem falan bulanıyor. Gerçekten bir tek makarna yiyebiliyorum. Çok severek yiyorum ama... Psikolojim çok bozuk."

LİMONLU ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

MALZEMELER

1 parça taze zencefil (yaklaşık 2-3 cm uzunluğunda, rendelenmiş veya dilimlenmiş)
1 tatlı kaşığı taze limon suyu
1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
1 su bardağı su

YAPILIŞI

Su kaynamaya başlayana kadar bir tencereye su ekleyin.
Zencefili rendeleyin veya dilimleyin ve kaynayan suya ekleyin.
Zencefil su içinde yaklaşık 5-10 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın.
Zencefil çayını demlemeye bırakın, isteğe bağlı olarak birkaç dakika daha demlemeye bırakabilirsiniz.
Çayı bir fincana süzün.
Üzerine taze limon suyu ekleyin.
Bal eklemek istiyorsanız ekleyin ve karıştırın.
Limonlu zencefil çayını sıcak bir şekilde tüketin.

Limonlu zencefil çayı, sağlığa faydalı olsa da, hamilelik, emzirme, mide rahatsızlıkları, kan şeker sorunları, alerjiler ve ilaç etkileşimleri gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu gruplara dahil olanlar öncelikle doktorlarına danışmalı ve sağlık durumlarına uygunluğunu kontrol etmelidir.

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