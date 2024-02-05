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52'lik İclal Aydın zayıflayıp 20'li yaşlarına nasıl geri döndü? İşte İclal Aydın'ın incecik kalma sırları

İclal Aydın, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. 52 yaşındaki ünlü oyuncu son dönemde ise zayıflama macerasıyla gündeme geliyordu. 21 yaşında bir kızı olan İclal Aydın, 20'li yaşlarına geri döndü adeta. Sıkı bir diyete giren Aydın, son haliyle görenleri hayran bırakıyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 17:09 Güncelleme 05 Şubat 2024, 17:11
52’lik İclal Aydın zayıflayıp 20’li yaşlarına nasıl geri döndü? İşte İclal Aydın’ın incecik kalma sırları 1

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle karşımıza çıkan İclal Aydın, uzun bir aradan sonra takipçileri için paylaşım yaptı. Aydın'ın fit haline övgüler yağdı.

52’lik İclal Aydın zayıflayıp 20’li yaşlarına nasıl geri döndü? İşte İclal Aydın’ın incecik kalma sırları 2

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

52’lik İclal Aydın zayıflayıp 20’li yaşlarına nasıl geri döndü? İşte İclal Aydın’ın incecik kalma sırları 3

İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta bir deri bir kemik kaldı.

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