Bu ayrılık kadroyu allak bullak edecek: Sandık Kokusu dizisinde ciğerleri dağlayacak veda kararı!

Televizyon dünyasının vazgeçilmez dizisi "Sandık Kokusu," heyecan dolu ikinci tanıtımıyla izleyicileri kendine çekmeyi başardı. İşte detaylar...
Televizyon dünyasının vazgeçilmez dizisi "Sandık Kokusu," heyecan dolu ikinci tanıtımıyla izleyicileri kendine çekmeyi başardı. İşte detaylar...
Dizi, Karsu'nun Atilla'ya boşandığını açıkladığı anlarla başlıyor. Filiz ve Irmak'ın yıllar sonra karşılaşması ise izleyicilere duygusal bir yolculuk vadediyor.
Reha'nın Ozan'a duyduğu öfke, dizinin atmosferine gerilimi taşıyor. Ozan'ın saldırıya uğramasıyla birlikte, Atilla'nın tesadüfen olaya şahit olması diziyi daha da çekişmeli hale getiriyor.
OZAN DİZİYE VEDA MI EDECEK?
Heyecanın dozunu artıran bir diğer nokta ise Ozan'ın vurulma anı. Bu olayın ardındaki sır perdesi izleyicileri şaşırtacak ve merak uyandıracak.
Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür'e ait olan dizi, başrollerdeki Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncularla adeta bir oyunculuk şölenine dönüşüyor.