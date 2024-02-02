10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti! 38’lik ünlü psikolog tek yöntemi açıkladı! Çapalama yöntemi ile kilo verme sırrı

Ayrıca her gün akşam yemeklerinden önce yapılacak sol avuç içinden parmaklara doğru yapılan çapalama hareketleri, bağırsak hareketlerini artırarak tokluk hissi yaratmaya yardımcı olabilir.

Bu basit egzersizi, rahat bir ortamda ve 5 dakika boyunca tekrarlayarak uygulayabilirsiniz.

Koku Terapisi: Nane, zerdeçal ve karanfili koklama önerisi, metabolizmayı hızlandırarak zayıflama sürecine destek olabilir. Bu doğal kokuları kullanmak için, öğün öncesi veya gün içinde istediğiniz zamanlarda tercih edebilirsiniz.