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10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti! 38'lik ünlü psikolog tek yöntemi açıkladı! Çapalama yöntemi ile kilo verme sırrı

Kilo verme sürecinde farklı yöntemleri denemek isteyenler arasında popülerlik kazanan bir yaklaşım olan "çapalama yöntemi," klinik psikolog Esra Ezmeci tarafından öne çıkarılmış durumda. Esra Ezmeci'nin iddiasına göre, bu yöntemle sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün ve birçok kişi bu formülü uygulayarak 10, 15, hatta 20 kilo verebiliyor. Sosyal medyanın gündemine oturan bu yöntemi daha yakından inceleyelim. İşte o yöntem...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 21:15 Güncelleme 02 Şubat 2024, 21:15
10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti! 38’lik ünlü psikolog tek yöntemi açıkladı! Çapalama yöntemi ile kilo verme sırrı

Esra Ezmeci'nin çapalama yöntemi, sağlıklı kilo verme konusunda ilgi çekici bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar...

ÇAPALAMA HAREKETLERİYLE ZAYIFLAMA SIRRI

Kendinizi en tok hissettiğiniz ve en zayıf olduğunuz halini düşünün.

Sol avuç içinizden parmaklarınızın yönüne ve aynı zamanda sağa doğru baskılar yapın. 5 dakika boyunca bu hareketi tekrarlayın.

Ayrıca her gün akşam yemeklerinden önce yapılacak sol avuç içinden parmaklara doğru yapılan çapalama hareketleri, bağırsak hareketlerini artırarak tokluk hissi yaratmaya yardımcı olabilir.

Bu basit egzersizi, rahat bir ortamda ve 5 dakika boyunca tekrarlayarak uygulayabilirsiniz.

Koku Terapisi: Nane, zerdeçal ve karanfili koklama önerisi, metabolizmayı hızlandırarak zayıflama sürecine destek olabilir. Bu doğal kokuları kullanmak için, öğün öncesi veya gün içinde istediğiniz zamanlarda tercih edebilirsiniz.

Hedef Belirleme ve Motivasyon: Zayıflama sürecinde hedef belirlemek ve bir motivasyon kaynağı seçmek, başarıya ulaşmak için önemlidir. Hedefinizi net bir şekilde belirleyin ve kendinize uygun bir çapa seçerek, günlük yaşantınızda sık sık bu çapa ile bağlantı kurun.

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