KADİR EZİLDİ'NİN DEDESİ İSMET KAPLAN ÖLDÜ MÜ?

En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesi İsmet Kaplan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ezildi yaptığı paylaşımda, "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Maltepe Mimar Sinan Camiinden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verdi. Ezildi'nin dedesinin ölüm neden ise paylaşılmadı.

İsmet Kaplan hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.