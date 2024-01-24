Kadir Ezildi, geçen yıl anneannesi Gülhanım Kaplan'ın ardından dedesini kaybetti.
Kadir Ezildi, geçen yıl anneannesi Gülhanım Kaplan'ın ardından dedesini kaybetti.
KADİR EZİLDİ'NİN DEDESİ İSMET KAPLAN ÖLDÜ MÜ?
En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedesi İsmet Kaplan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ezildi yaptığı paylaşımda, "Dedemiz İsmet Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Maltepe Mimar Sinan Camiinden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verdi. Ezildi'nin dedesinin ölüm neden ise paylaşılmadı.
İsmet Kaplan hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
ANNEANNESİ GÜLHANIM KAPLAN DA VEFAT ETMİŞTİ
Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan'ın geçirdiği kalp krizi sonrası 2023 yılı ocak ayında yaşamını yitirdi. Genç sunucunun anneannesine bir ev hediye ettiği, ancak Gülhan Kaplan'n yeni evinde sadece bir ay oturduğu öğrenildi.
KADİR EZİLDİ KİMDİR?
24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı.