Gönül Dağı’nda kederli günler bitmek bilmiyor! Muarrem, Zahide, Dilek gitti derken şimdi de...

Gönül Dağı'nın yeni sezonu, kadrosuna katılan birçok yetenekli isimle dikkat çekmişti. Ancak, izleyicileri şaşırtan bir şekilde, bazı oyuncuların beklenmedik bir şekilde diziye veda etmeleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonda parlayan yıldızlar neden ayrıldı? Bu soru izleyicilerin aklında.
BEKLENMEDİK AYRILIKLAR
Gönül Dağı'nın yeni sezonunda kadroya dahil olan Sude Zülal Güler ve Özcan Varaylı gibi isimlere dair ortaya atılan ayrılık iddiaları dizinin takipçilerini hayrete düşürdü.
Güler'in canlandırdığı Yeşim Somer karakterinin ve Varaylı'nın Rüstem Usta karakterinin diziden ayrılacağına yönelik iddiaları sadık izleyiciler arasında hayal kırıklığı yarattı.