Gönül Dağı’nda kederli günler bitmek bilmiyor! Muarrem, Zahide, Dilek gitti derken şimdi de...

Özellikle Burak Can'ın Erkan karakteri ile ilgili veda iddiaları, izleyicilerin merakını daha da artırıyor.

Bu ayrılıkların ardından Gönül Dağı'nın nasıl bir yol izleyeceği ve hikayesinde ne gibi değişiklikler yapılacağı henüz net değil. Dizinin sadık izleyicileri, yeni bölümlerde bu soruların cevaplarını arıyor.