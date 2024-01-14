9 yaşındayken annesini kaybetmişti İlayda Alişan’dan duygu yüklü paylaşım! İlk yorum partneri Burak Tozkoparan’dan...

"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVERİM"

Ünlü oyuncunun paylaşımında yer alan hediye kutusunda yazan "Sevgili anne beni tırnağın kadar sevsen bile ben seni dünyalar kadar severim. Kızın İlayda" mesajı dikkat çekti.

Ünlü oyuncuya ilk yorum ise Ateş Kuşları dizisindeki partneri Burak Tozkoparan'dan geldi. Tozkoparan, "İyi ki doğmuş anneciğin" yorumunda bulundu.

"YARIM AMA MUTLU BİR AİLEDE BÜYÜDÜK"

İlayda Alişan, verdiği bir röportajda "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusunu yanıtlamış ve anlattıklarıyla yürek burkmuştu.

Alişan, şunları söylemişti: "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir.