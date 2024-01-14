9 yaşındayken annesini kaybetmişti İlayda Alişan’dan duygu yüklü paylaşım! İlk yorum partneri Burak Tozkoparan’dan...

Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek sızlattı.
Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek sızlattı.
Alişan, henüz 9 yaşındayken kanser nedeniyle kaybettiği annesini doğum günüde andı.
Annesine ait fotoğrafları yayınlayan Alişan, paylaşımının altına "Bütün gülüşlerin aklımda... iyi ki doğdun annecim, meleğim" notunu düştü.
"SENİ DÜNYALAR KADAR SEVERİM"
Ünlü oyuncunun paylaşımında yer alan hediye kutusunda yazan "Sevgili anne beni tırnağın kadar sevsen bile ben seni dünyalar kadar severim. Kızın İlayda" mesajı dikkat çekti.
Ünlü oyuncuya ilk yorum ise Ateş Kuşları dizisindeki partneri Burak Tozkoparan'dan geldi. Tozkoparan, "İyi ki doğmuş anneciğin" yorumunda bulundu.
"YARIM AMA MUTLU BİR AİLEDE BÜYÜDÜK"
İlayda Alişan, verdiği bir röportajda "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusunu yanıtlamış ve anlattıklarıyla yürek burkmuştu.
Alişan, şunları söylemişti: "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir.
Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden...
Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle"