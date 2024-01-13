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47 yaşında 58 kiloya çat diye düştü! "Her gün 1 tatlı kaşığı..." 23 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti!

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın yıllar öncesine ait hamilelik fotoğrafları gün yüzüne çıktı ve bu fotoğraflarda, son iki yıl içinde 35 kilo vererek göz kamaştırıcı bir değişime imza attığı gözlemlendi. Topal'ın bu etkileyici kilo kaybı, özellikle doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğunu merak eden birçok kişinin ilgisini çekiyor. "Sihirli Annem" dizisindeki "Suzan" karakteriyle tanınan sunucunun zayıflama yöntemleri ve sırları da meraklıları için açığa çıkmış durumda.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 20:49 Güncelleme 13 Ocak 2024, 10:48
47 yaşında 58 kiloya çat diye düştü! Her gün 1 tatlı kaşığı... 23 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti!

Ünlü sunucu Zuhal Topal, son iki yılda gösterdiği etkileyici çaba ve azimle 35 kilo vererek büyük bir başarı elde etti. Topal'ın kilo verme sürecindeki dikkat çekici değişim, sadece fiziksel görünümü değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı tercihlerini de içeriyor. Zuhal Topal'ın kilo verme sürecindeki en önemli adımlardan biri, beslenme düzenini kökten değiştirmesi oldu.

NASIL KİLO VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sunucu Zuhal Topal yıllar önce, kızının doğumunun ardından 35 kilo vererek sıkça konuşulan bir başarıya imza attı.

Topal, bu kilo kaybının bir kısmını, kızı Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirmenin doğal etkisiyle yaşadığını açıkladı.

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK ONU TÜKETTİ

Ancak Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlere dayanmıyor. Kendisinin sağlıklı kilo verme yolculuğunda bir diğer önemli unsur, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketmesi. Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını belirten Topal, bu besin takviyesini önerdi.

Ayrıca, Topal, doktor kontrolünde bir diyet programına da sadık kaldığını vurguluyor. Az ve sık yemek yeme prensibine uyarak beslendiğini dile getiren ünlü sunucu, doktor gözetiminde diyet yapmanın önemini vurguluyor.

Zuhal Topal'ın kilo verme sürecinde kullanmış olduğu çörek otu yağıyla ilgili öneriler de dikkat çekiyor. Bu yağı evde kendisi hazırlayan Topal, her öğünden önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyor. Yutamayanlar içinse çörek otu yağının 1 çay kaşığı şeklinde kullanılması öneriliyor.

Çörek otunun tokluk hissi yaratmaya yardımcı olduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı bilinirken aynı zamanda kanser, sindirim sorunları, astım, diyabet gibi birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.

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