47 yaşında 58 kiloya çat diye düştü! "Her gün 1 tatlı kaşığı..." 23 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti!

Ünlü sunucu Zuhal Topal , son iki yılda gösterdiği etkileyici çaba ve azimle 35 kilo vererek büyük bir başarı elde etti. Topal'ın kilo verme sürecindeki dikkat çekici değişim, sadece fiziksel görünümü değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı tercihlerini de içeriyor. Zuhal Topal'ın kilo verme sürecindeki en önemli adımlardan biri, beslenme düzenini kökten değiştirmesi oldu.

Topal, bu kilo kaybının bir kısmını, kızı Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirmenin doğal etkisiyle yaşadığını açıkladı.

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK ONU TÜKETTİ

Ancak Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlere dayanmıyor. Kendisinin sağlıklı kilo verme yolculuğunda bir diğer önemli unsur, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketmesi. Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını belirten Topal, bu besin takviyesini önerdi.