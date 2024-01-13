SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

35 günde 20 kilo verdi! İrem Derici'nin sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

İrem Derici'nin kilo verme yöntemi, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İrem Derici'nin dikkat çeken kilo verme süreci, magazin gündemine damgasını vuruyor. Genellikle neşeli şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Derici, bu kez verdiği kilolar ve bu süreçte uyguladığı diyet yöntemleriyle adından söz ettiriyor. Derici, kilo verme sürecinde özellikle günlük 2,5 litre su tüketimine büyük önem verdiğini belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 19:28 Güncelleme 13 Ocak 2024, 19:28
35 günde 20 kilo verdi! İrem Derici’nin sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Ünlü şarkıcı, son dönemde yaşadığı hızlı kilo kaybı ile magazin dünyasının merkezine oturdu. Geçmiş yıllarda aşırı kilo kaybı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Derici, bu kez sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo verdiğini vurguluyor. Ünlü şarkıcı su tüketiminin, hem vücut sağlığı için hem de kilo kontrolü açısından kritik bir rol oynadığının altını çiziyor.

ÜÇ FORMÜLLE FİT KALDI

1. Arpa Suyu Diyeti

İrem Derici'nin kilo verme sürecinde uyguladığı ilk yöntem, arpa suyu diyeti. Arpa suyunun, hem doyurucu hem de metabolizma hızlandırıcı etkileri sayesinde kilo kaybında etkili olduğu biliniyor.

2. Chia Tohumu

Chia tohumunun, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin bir besin kaynağı olduğu ve tokluk hissini artırdığı için Derici'nin diyetinde önemli bir yere sahip.

3. Dengeli Su Tüketimi

Derici, su tüketiminin hem metabolizmayı hızlandırdığını hem de vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı dengesini sağlamada önemli olduğunu vurguluyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI

Ünlü şarkıcı, aç kalmaktan kaçınarak, gün içinde kuru kayısı ve çiğ badem tüketiyor. Bu besinlerle enerji kaybını önlediğini ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirtiyor. Derici, bu yöntemle ilk iki haftada 9 kilo, 5 haftada ise 20 kilo verdiğini paylaşıyor.

İrem Derici, kilo verirken aç kalmamanın önemine dikkat çekiyor. Gün içinde ara öğün olarak kuru kayısı ve çiğ badem tüketerek, hem açlık hissini bastırıyor hem de vücudunun gerekli enerjiyi almasını sağlıyor.

Uzmanlar bu tür hızlı kilo kayıplarının sağlık açısından risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyet programı, uzman bir diyetisyen eşliğinde yürütüldüğünde hem daha sağlıklı hem de daha kalıcı sonuçlar doğurabilir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek
Milli Savunma Bakanlığı şehitlerin kimliğini açıkladı! Kahramanlara veda
TRT Akademi açıldı
SON DAKİKA