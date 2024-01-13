35 günde 20 kilo verdi! İrem Derici’nin sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Derici, su tüketiminin hem metabolizmayı hızlandırdığını hem de vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı dengesini sağlamada önemli olduğunu vurguluyor.

Ünlü şarkıcı, aç kalmaktan kaçınarak, gün içinde kuru kayısı ve çiğ badem tüketiyor. Bu besinlerle enerji kaybını önlediğini ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu belirtiyor. Derici, bu yöntemle ilk iki haftada 9 kilo, 5 haftada ise 20 kilo verdiğini paylaşıyor.

İrem Derici , kilo verirken aç kalmamanın önemine dikkat çekiyor. Gün içinde ara öğün olarak kuru kayısı ve çiğ badem tüketerek, hem açlık hissini bastırıyor hem de vücudunun gerekli enerjiyi almasını sağlıyor.

Uzmanlar bu tür hızlı kilo kayıplarının sağlık açısından risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyet programı, uzman bir diyetisyen eşliğinde yürütüldüğünde hem daha sağlıklı hem de daha kalıcı sonuçlar doğurabilir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.