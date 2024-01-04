Yeşilçam’ın acı kaybı! Ayla Algan kimdir, hangi filmlerde oynadı? Ayla Algan neden vefat etti, hastalığı neydi?

AYLA ALGAN KİMDİR? Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu,Ayla Algan'ın annesi ressam Nevzat Kasman, babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Algan küçük yaşlarda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Piyano derslerine beş yaşında başladı ve bu eğitimi 11 yıl devam etti. İlkokulu Yeni Kolej'de, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'da Versailler Lisesinde tamamladı. Bu arada yine piyano çalmaya devam etti. Lise eğitimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan'la tanışmasından altı ay sonra 1933 yılında evlendi.

Eşi Beklan Algan babasının işlerini takip için Amerika'ya gittikten sonra orada Actors Studio'ya başladı. Ayla Algan da hemen arkasından Amerika'ya gitti ve aynı okulda tiyatro eğitimi almaya başladı. Muhsit Ertuğrul'un ABD'den kendisini Türkiye'ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye'de ilk kez sahneye 1961 tarihinde "Tarla Kuşu" oyunuyla çıktı. Aynı yıl, "Hamlet" oyununda, hem Ophelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdı.

Paris'te, National Tiyatro'da, Mehmet Ulusoy'un yönettiği Gogol-Ölü Canlar, Nazım Hikmet-İnsan Manzaraları'nda beş farklı karakter yaratarak Orta Direk-Yaşar Kemal, Odeon Tiyatro'sunda başrolleri Fransızca oynadı. Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda Giden Tez Geri Dönmez, Keşanlı Ali Destanı, Talihli Amele, Kurban ve Keloğlan oyunlarında oynadı, Beklan Algan ile çalıştı.

1965 yılında Sadri Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmindeki başarılı rolüyle dikkatlerin odağı oldu. Devlet Sanatçısı unvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. 1977 yılında Polonya'da yapılan pop müzik yarışmasında Kara Kartal adlı şarkısıyla birinci oldu.