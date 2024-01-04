Yeşilçam’ın acı kaybı! Ayla Algan kimdir, hangi filmlerde oynadı? Ayla Algan neden vefat etti, hastalığı neydi?

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayla Algan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından birçok kişi usta sanatçı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Ayla Algan kimdir, neden vefat etti? İşte tüm merak edilenler...
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayla Algan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından birçok kişi usta sanatçı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Ayla Algan kimdir, neden vefat etti? İşte tüm merak edilenler...
86 yaşındaki usta oyuncu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Acı haberin ardından Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu,Ayla Algan'ın annesi ressam Nevzat Kasman, babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Algan küçük yaşlarda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Piyano derslerine beş yaşında başladı ve bu eğitimi 11 yıl devam etti. İlkokulu Yeni Kolej'de, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'da Versailler Lisesinde tamamladı. Bu arada yine piyano çalmaya devam etti. Lise eğitimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan'la tanışmasından altı ay sonra 1933 yılında evlendi.
Eşi Beklan Algan babasının işlerini takip için Amerika'ya gittikten sonra orada Actors Studio'ya başladı. Ayla Algan da hemen arkasından Amerika'ya gitti ve aynı okulda tiyatro eğitimi almaya başladı. Muhsit Ertuğrul'un ABD'den kendisini Türkiye'ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye'de ilk kez sahneye 1961 tarihinde "Tarla Kuşu" oyunuyla çıktı. Aynı yıl, "Hamlet" oyununda, hem Ophelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdı.
Paris'te, National Tiyatro'da, Mehmet Ulusoy'un yönettiği Gogol-Ölü Canlar, Nazım Hikmet-İnsan Manzaraları'nda beş farklı karakter yaratarak Orta Direk-Yaşar Kemal, Odeon Tiyatro'sunda başrolleri Fransızca oynadı. Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda Giden Tez Geri Dönmez, Keşanlı Ali Destanı, Talihli Amele, Kurban ve Keloğlan oyunlarında oynadı, Beklan Algan ile çalıştı.
1965 yılında Sadri Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmindeki başarılı rolüyle dikkatlerin odağı oldu. Devlet Sanatçısı unvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. 1977 yılında Polonya'da yapılan pop müzik yarışmasında Kara Kartal adlı şarkısıyla birinci oldu.
1980 yılında Berlin'e gitti, Schaubühne Tiyatrosu'nda dört yıl boyunca eşi Beklan Algan, Tuncel Kurtiz, Şener Şen ve Macit Koper gibi sanatçılarla işçi tiyatrosu yaptı. 1984 senesinde meslektaşlarıyla BİLSAK Tiyatro Atölyesi'ni kurdu. 1988 senesinde ise Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL)'ı kurdu ve burada pek çok deneysel projeye imza atarak yeni nesil tiyatrocuların eğitimine katkı sağladı. 1996 senesinde İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı yaptı.
FİLMLERİ
Tut Sözünü – 2015, O Hayat Benim – 2014, Yüreğine Sor – 2010, Ezber (Kısa Film) – 2009, Ayda – 2007), Şöhret Okulu – 2007, Binbir Gece – 2006, Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı – 2004, Patroniçe – 2004, Ziyaret – 2004, Arapsaçı – 2004, Aliye – 2004, Yadigar – 2004, Metropol Kabusu – 2003, Hızma – 2002, Havada Bulut – 2002, Biz Size Aşık Olduk – 2002, O da Beni Seviyor – 2001, Yıldız Tepe – 2000, Hanım Ağa – 2000, Üzgünüm Leyla – 2000, Kurşun Kalem – 2000, Harem Suare – 1999, Şükran Büfe – 1999, Sıdıka – 1997, Ali (Sakın Arkana Bakma) – 1996, Beşi Bir Yerde – 1996, Doktora Bak Doktora – 1994, Yaz Yağmuru – 1993, Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) – 1993, Seni Seviyorum Rosa – 1992, Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir – 1990, Çil Horoz – 1987, Eksik Etek – 1976, Salak Bacılar – 1975, Gölgedeki Adam – 1970, Son Söz Benim – 1970, Yılan Soyu – 1969, Zilli Nazife – 1967, Ah Güzel İstanbul – 1966, Biraz Kül Biraz Duman – 1966, Yıldız Tepe – 1965, Karanlıkta Uyananlar – 1964.