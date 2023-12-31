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Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşı akşamı milyonları ekranlara kilitleyecek! Ünlü isimler bilgilerini sınayacak

ATV’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu’nun konuk olduğu programda ünlü isimler eğlenceli bir şekilde bilgilerini sınayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 11:56 Güncelleme 31 Aralık 2023, 12:12
Kim Milyoner Olmak İster’de yılbaşı akşamı milyonları ekranlara kilitleyecek! Ünlü isimler bilgilerini sınayacak

ATV yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da atv'de!

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