Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içeriden açılmamasını sağlayan Cooper kilidi'ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Bazı yolcu uçaklarının kapılarının uçuş halindeyken içeriden açılmamasını sağlayan Cooper kilidi'ne adı verilen Dan Cooper kimin takma adıdır?

A) Uçaktan düşüp kaybolan bir yolcunun

B) Kapıyı ve kilidi dizayn eden mühendisin

C) Uçaktan paraşütle atlayan fidyecinin

D) Hava almak için kapıyı açan görevlinin

Cevap: Uçaktan paraşütle atlayan bir fidyecinin