Bülent Ersoy’un Barış Arduç açıklaması şaşkına çevirdi: Öyle bir öpüşüyor ki, vantuzluyor! Yorum yağdı “Gupse kocan elden gidiyor”

Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı YouTube programında konuşulanlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yer aldığı YouTube programında konuşulanlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Programın yeni bölümünde; 10 popüler erkek oyuncunun ne kadar iyi öpüştüğünün değerlendirmesi yapıldı.
Bülent Ersoy ise Barış Arudç ile ilgili söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Arduç'u öve öve bitiremeyen Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
"Onun bir öpüşü var! Allah'ım o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz. Böyle bakıyor bakıyor, hemen yapışmıyor. Böyle gözünün içine bakıyor, ondan sonra vantuzluyor!"
Bülent Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar kısa sürede gündem olarak binlerce yorum aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Arduç'un eşi Gupse Özay'a işaret ederek "Kocan elden gidiyor", "Gupse göreve" gibi yorumlar da bulundu.
İşte Bülent Ersoy'un o açıklaması...
NE OLMUŞTU?
Bülent Ersoy'un aynı programda cinsel ilişki süresiyle ilgili söyledikleri de uzun süre gündem olmuştu. Sunucunun Bülent Ersoy'a "Bülent Hanım sizin hayatınızda biri var mı?" sorusu sonrasındaki konuşmalar izleyenleri şaşkına çevirdi.
Ersoy'un "Ne münasebet canım. Aman Allah korusun, hiç sevmem öyle şeyleri" cevabına Safiye Soyman'ın "Yaşlılığa yatırım koca, evlilik. Yanında bir nefes olsun" demesiyle birlikte Ersoy, eski ilişkilerinden birinde yaşadığı anları anlattı.
Sohbete Ersoy'un "Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Siz kafayı yemişsiniz" cümleleri damga vurdu. Bu sırada Banu Alkan ile Safiye Soyma neye uğradığını şaşırdı.
'FAHRETTİN ASLAN' İTİRAFI!
Bülent Ersoy, programın üçüncü bölümünde 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan, 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile itirafıyla gündeme geldi. Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada, "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" demişti.
Programda Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile aşk yaşadığından bahsetti. Ünlü sanatçı Ersoy, ilişkilerinin üç yıl sürdüğünü itiraf etti. Safiye Soyman da bu itiraf sonrası, "Bunu bilmiyordum" yanıtı verdi.
"KAPIYI KIRDIM, YATAKTA BASTIM"
Öte yandan Bülent Ersoy, eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun'dan ihanet nedeniyle boşandığını açıkladı. Ersoy, Cem Adler'i yatakta bir kadınla yakaladığı günün detaylarını da anlattı.
Kendisinden 27 yaş küçük olan Cem Adler'i bir başka kadınla yakaladığını söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. 'Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir'de bir ev var, Cem'i çektiler oradan çıkarken' dedi. 'Ben şimdi İzmir'den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?' dedim. 'Görüntüler var' dedi. Tekrar uçağa binip İzmir'e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı.
Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu 'Sen neyinle yaptın bu işi' dedim. 'Bir şey yapmadım' dedi. Hemen boşadım"
Bülent Ersoy, daha sonra ise "Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir" dedi.