SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Gönül Dağı'ndaki başrol ayrılığının sırrı 1.5 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl sebebi...

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle parlayan yıldız Gülsüm Ali İlhan sergilediği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanmıştı. Özellikle Berk Atan ile olan uyumu izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Ancak dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Ünlü oyuncunun diziye veda edişinin asıl nedeni geçen 1.5 yılın ardından ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:32 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:32
Gönül Dağı’ndaki başrol ayrılığının sırrı 1.5 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl sebebi...

Gülsüm Ali İlhan'ın Gönül Dağı'ndan ayrılma sebebi uzun süre merak konusu oldu. Dizi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyordu ve bu İlhan için bazı zorlukları beraberinde getiriyordu. Doğal güzelliklere sahip bu bölge, ulaşım zorluğu ve şehir yaşamından uzak bir deneyim sunuyordu. Ancak ünlü oyuncu en sonunda kararını vererek diziden ayrıldı.

AYRILIK NEDENİ...

Özellikle kış aylarında Sivrihisar'ın soğuk ve zorlu iklimi Gülsüm Ali İlhan'ı etkiledi. İstanbul gibi büyük bir şehrin şartlarına alışık olan İlhan için Sivrihisar'da geçen uzun ve sessiz kışlar zorlayıcı bir deneyim haline gelmişti.

İddialara göre, Gülsüm Ali İlhan normal hayatına geri dönmek ve kendi kişisel hedeflerine odaklanmak istiyordu.

Uzun süre sessiz bir yerde kalmak yerine, kariyerinde yeni yollar aramak ve daha fazla zamanını kişisel gelişimine ayırmak istediği belirtiliyor.

Gülsüm Ali İlhan'ın "Gönül Dağı"ndan ayrılışı dizinin hayranları için üzücü olsa da sanatçının kendi yolunda ilerlemesi için önemli bir adım olarak görülüyor. İlhan'ın gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.

Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan ayrılmasının hemen ardından Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile rol almaya başladı. Ancak ilk sezonun ardından dizi final yaptı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ve CHP’ye tepki yağdı: Siz DEM’lenirken biz şehit verdik
Son dakika: Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail’in Gazze’deki zulmü, İsveç...
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA