Gönül Dağı’ndaki başrol ayrılığının sırrı 1.5 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl sebebi...

Gülsüm Ali İlhan'ın Gönül Dağı'ndan ayrılma sebebi uzun süre merak konusu oldu. Dizi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyordu ve bu İlhan için bazı zorlukları beraberinde getiriyordu. Doğal güzelliklere sahip bu bölge, ulaşım zorluğu ve şehir yaşamından uzak bir deneyim sunuyordu. Ancak ünlü oyuncu en sonunda kararını vererek diziden ayrıldı.