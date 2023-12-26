Gönül Dağı’ndaki başrol ayrılığının sırrı 1.5 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl sebebi...

Gülsüm Ali İlhan'ın Gönül Dağı'ndan ayrılma sebebi uzun süre merak konusu oldu. Dizi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyordu ve bu İlhan için bazı zorlukları beraberinde getiriyordu. Doğal güzelliklere sahip bu bölge, ulaşım zorluğu ve şehir yaşamından uzak bir deneyim sunuyordu. Ancak ünlü oyuncu en sonunda kararını vererek diziden ayrıldı.
AYRILIK NEDENİ...
Özellikle kış aylarında Sivrihisar'ın soğuk ve zorlu iklimi Gülsüm Ali İlhan'ı etkiledi. İstanbul gibi büyük bir şehrin şartlarına alışık olan İlhan için Sivrihisar'da geçen uzun ve sessiz kışlar zorlayıcı bir deneyim haline gelmişti.
İddialara göre, Gülsüm Ali İlhan normal hayatına geri dönmek ve kendi kişisel hedeflerine odaklanmak istiyordu.