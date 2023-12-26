Acı haberi Burak Özçivit duyurdu! Kuruluş Osman dizisinde Alaeddin Bey rolüyle yer alan oyuncu Faruk Aran’ın babası vefat etti

BURAK ÖZÇİVİT'DEN BAŞSAĞLIĞI Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya hesabından rol arkadaşı Faruk Aran'a başsağlığı mesajı paylaştı. Özçivit, paylaşımında "Kuruluş Osman dizimizde Alaeddin Bey rolüyle yer alan oyuncumuz Faruk Aran'ın kıymetli babası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Faruk Aran'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.





FARUK ARAN KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. Bazı kaynaklarda Ömer Faruk Aran olarak da geçer. 1995, Bornova / İzmir doğumlu. Boyu 1.85 cm, kilosu ise 78'dir. Lise döneminde tiyatro ile lise döneminde ilgilenmeye başlamıştı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Birce Akalay'dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi aldı. Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda, Sahnetozu Tiyatrosunda sahne almıştır.

Kuruluş Osman dizimizde Alaeddin Bey rolüyle yer alan oyuncumuz Faruk Aran'ın kıymetli babası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.



Merhuma Allah'tan rahmet, Faruk Aran'a ve ailesine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/va1tfgmOA3 — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) December 26, 2023

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Role Talent Ajansın oyuncusu olan Faruk Aran, 2018'den itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra çeşitli dizilerde rol almıştır. Aynı zamanda Yapımcı Mehmet Bozdağ'da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.