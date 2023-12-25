71 yaşındaki Bülent Ersoy hayranlarını korkuttu! “Arayın doktorum gelsin” Sahnede fenalaşan Diva yaklaşık 1 saat sonra...

BAZI ŞARKILARI SÖYLERKEN ZORLANDI

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine güzel bir gece geçirten Ersoy'un, bazı şarkıları söylerken zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı.

'FAHRETTİN ASLAN' İTİRAFI!

Bülent Ersoy, programın üçüncü bölümünde 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan, 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile itirafıyla gündeme geldi. Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada, "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" demişti.

İzleyiciden büyük ilgi gören programda Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile aşk yaşadığından bahsetti. Ünlü sanatçı Ersoy, ilişkilerinin üç yıl sürdüğünü itiraf etti. Safiye Soyman da bu itiraf sonrası, "Bunu bilmiyordum" yanıtı verdi.

"KAPIYI KIRDIM, YATAKTA BASTIM"

Öte yandan Bülent Ersoy, eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun'dan ihanet nedeniyle boşandığını açıkladı. Ersoy, Cem Adler'i yatakta bir kadınla yakaladığı günün detaylarını da anlattı.