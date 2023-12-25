71 yaşındaki Bülent Ersoy hayranlarını korkuttu! “Arayın doktorum gelsin” Sahnede fenalaşan Diva yaklaşık 1 saat sonra...

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yıllar sonra bir araya gelen Diva Bülent Ersoy, YouTube'da sunduğu programda yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerini sık sık süsledi.
Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yıllar sonra bir araya gelen Diva Bülent Ersoy, YouTube'da sunduğu programda yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerini sık sık süsledi.
Son olarak 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan Fahrettin Aslan ile itirafıyla çok konuşulan Ersoy, bu kez kötü bir haberle gündem oldu.
"ARAYIN DOKTORUM GELSİN"
71 yaşındaki Bület Ersoy, önceki gece Maslak'ta yer alan bir mekanda sahne aldı. Cadde'de yer alan habere göre; sahne öncesi fenalaşan Ersoy, yardımcılarına, "Arayın doktorum gelsin" diye seslendi. Yaklaşık bir saat dinlenen Diva, doktorunun kontrolü sonrası izin vermesinin ardından sahneye çıktı.
BAZI ŞARKILARI SÖYLERKEN ZORLANDI
Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine güzel bir gece geçirten Ersoy'un, bazı şarkıları söylerken zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı.
'FAHRETTİN ASLAN' İTİRAFI!
Bülent Ersoy, programın üçüncü bölümünde 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan, 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile itirafıyla gündeme geldi. Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada, "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" demişti.
İzleyiciden büyük ilgi gören programda Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan ile aşk yaşadığından bahsetti. Ünlü sanatçı Ersoy, ilişkilerinin üç yıl sürdüğünü itiraf etti. Safiye Soyman da bu itiraf sonrası, "Bunu bilmiyordum" yanıtı verdi.
"KAPIYI KIRDIM, YATAKTA BASTIM"
Öte yandan Bülent Ersoy, eski eşleri Cem Adler ve Armağan Uzun'dan ihanet nedeniyle boşandığını açıkladı. Ersoy, Cem Adler'i yatakta bir kadınla yakaladığı günün detaylarını da anlattı.
Kendisinden 27 yaş küçük olan Cem Adler'i bir başka kadınla yakaladığını söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Uçaktan indim, Savaş Kalafat aradı. 'Bülent Hanımcığım, üzüleceksiniz ama size bir şey söylemek istiyorum. İzmir'de bir ev var, Cem'i çektiler oradan çıkarken' dedi.
'Ben şimdi İzmir'den geliyorum, uçaktan yeni indim. Bir yanlışlık olmasın?' dedim. 'Görüntüler var' dedi. Tekrar uçağa binip İzmir'e döndüm. Gittim buluştukları yere, kapıyı çaldım. Açılmadı.
Bir tekme attım kapıya, yerle bir oldu. Bir baktım bunların ikisi de çıplak. Beni gördüler, kapandılar. Hemen çarşafı çektim, çıplaklar. Ekmek bıçağı vardı, aldım onu 'Sen neyinle yaptın bu işi' dedim. 'Bir şey yapmadım' dedi. Hemen boşadım"
Bülent Ersoy, daha sonra ise "Öteki, kır saçlı (Armağan Uzun) da çok meraklıydı belden aşağısına. Şimdi evlenmiş, çocuğu olmuş. Fazla gündeme getirmek şık olmaz. O da öyle yaptı, hemen boşadım. Efendi bir çocuktu, kaliteliydi. Ama zaafları var, canı başka birini çekmiştir" dedi.