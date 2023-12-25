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2 kadın 1 adam! Ayçin Tuyun 'kansere yakalanma sebebi' olarak gördüğü o insanlara teşekkür etti!

'Beyaz Gelincik', 'Dedemin Dolabı' ve 'Alem-i Cin' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Ayçin Tuyun, geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Tuyun, 'kansere yakalanma sebebi' olarak gördüğü insanlarla ilgili söyledikleriyle de dikkat çekti. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:40 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:45
2 kadın 1 adam! Ayçin Tuyun ’kansere yakalanma sebebi’ olarak gördüğü o insanlara teşekkür etti!

Oyuncu Ayçin Tuyun, başrolünde yer aldığı Kısasa Kısas filminin çekimlerinde kanser olduğunu öğrendi. Ancak projenin yönetmenliğini yapan nişanlısı Habib Göktekin'e hastalığını söylememe kararı aldı. Zor bir süreç geçiren oyuncu, hastalığını belli etmeden filmin çekimlerini tamamladı.

O günleri verdiği bir röportajda anlatan Tuyun, "Dünyanın en iyi aksiyon oyuncusu olma hedefi vardı. Etkilenmesin diye çekim bitene kadar söylemedim. Sonra otel odasında gerçeği anlattığımda donup kaldı" dedi.

Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tuyun, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

34 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, kanseri yendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür bu da geçti yahu! Saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim geri geldi. Koruma hapları içiyorum artık, 'yendim' diyorum. Rutin kontrollerim devam ediyor ama çok şükür normal hayata kendimi yormayacak şekilde devam ediyorum. Bu dönem de yanımda olan olmayan herkese teşekkür ediyorum.

Kanser olmama vesile olan iki kadın, bir adama da teşekkür ediyorum. Çünkü bana yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen içimdeki sevgi, erdemlik bilincinin ne kadar güçlü olduğunu ve misyonumu hatırlattıkları için... Çünkü her şey zıtlığıyla evrimleşir ve onlara tüm sevgimi akıtıyorum. Kanser bana çok şey öğretti ve onu sevgiyle uğurluyorum.

Yeni bir ben, yeni bir hayat başlıyor. Çok daha güçlü ve bilge olarak... Dünyayı sadece sevgi, birlik, beraberlik bilinci kurtaracak! Not: Kimseye kırgın, kızgın ya da öfkeli değilim. Sadece sevgi yolluyorum. İlahi adalet yerini bulur ama onlar için dua ediyorum çünkü bilmiyorlar ki karma ödetir! Ve bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım, unutma ki inciler karanlıklarda yetişir. Sen değerli bir incisin! Hepimize şifa olsun, sizleri çok seviyorum!"

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