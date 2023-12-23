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Tam Selma ile her şey oluyor derken... Gönül Dağı dizisinde sinirleri zıplatacak başrol değişikliği!

Gönül Dağı dizisi eski oyuncuların dönüşleri ve yeni karakterlerin katılımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Taner ve Selma karakterlerinin yaşamlarının bu değişikliklerle nasıl şekilleneceği izleyicilerin merak konusu haline geldi. Dizideki eski oyuncuların geri dönüşleri, izleyiciler arasında nostaljik bir hava yaratıyor. Taner ve Selma karakterlerinin hayatlarına dokunan bu eski yüzlerin, hikayenin gidişatını nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu. İzleyiciler bu dönüşlerin karakterlerin yaşamlarına katacağı yeni boyutları ve hikayede nasıl bir derinlik oluşturacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 08:55 Güncelleme 23 Aralık 2023, 08:55
Tam Selma ile her şey oluyor derken... Gönül Dağı dizisinde sinirleri zıplatacak başrol değişikliği!

TRT 1'de her cumartesi yayınlanan Gönül Dağı son bölümlerde bazı karakterlerin geri dönüşleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dördüncü sezon, hem yeni oyuncuların hem de eski oyuncuların katılımıyla farklılaşıyor. Diziye eklenen yeni isimler ve geri dönen oyuncular hikayenin seyri üzerinde etkili olacak.

BEKLENMEDİK GERİ DÖNÜŞLER YAŞANDI

Kenan'ın eşi Elif'in beklenmedik dönüşü, izleyiciler arasında farklı yorumlar yapılmasına neden oldu.

Öte yandan Yasemin karakterini canlandıran Merve Yıldız, 117. bölümle diziye geri döndü. Bu dönüş, karakterler arasındaki etkileşimleri nasıl değiştirecek?

Tam Selma ile Taner'in macerası başlıyor derken bir anda Yasemin'in geri dönmesi kafalarda karışıklık yarattı. Bilindiği üzere Dilek'ten sonra Selma, Taner yakınlaşması olumsuz yorumlara neden olmuştu.

MUAMMER'E VEDA!

Düğüncü Muammer karakterinin diziden ayrılışı, dizi için önemli bir değişiklik oldu. Düğüncü Muammer karakterinin veda anı, dizinin unutulmaz sahneleri arasında yerini kaptı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma'nın cenaze dolayısıyla evliliği ertelediğini fark eden Döndü beklememelerini söyler. İsteme için hazırlık yapan Taner ve Selma, aşırı heyecanlıdır. İsteme merasimi sırasında neler yaşanacaktır?

Ciritçi, Muammer'in vasiyeti sayesinde karşısına çıkan tayı emanet edinir. Ramazan'a kitap telifinden yüklü miktarda para gelir. Evlerinin her an başkasına satılma ihtimali yüzünden gergin olan Ramazan ve Asuman, evi satın almak için soluğu belediyede alırlar.

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