Tam Selma ile her şey oluyor derken... Gönül Dağı dizisinde sinirleri zıplatacak başrol değişikliği!

Tam Selma ile Taner'in macerası başlıyor derken bir anda Yasemin'in geri dönmesi kafalarda karışıklık yarattı. Bilindiği üzere Dilek'ten sonra Selma, Taner yakınlaşması olumsuz yorumlara neden olmuştu.

MUAMMER'E VEDA! Düğüncü Muammer karakterinin diziden ayrılışı, dizi için önemli bir değişiklik oldu. Düğüncü Muammer karakterinin veda anı, dizinin unutulmaz sahneleri arasında yerini kaptı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Taner ve Selma'nın cenaze dolayısıyla evliliği ertelediğini fark eden Döndü beklememelerini söyler. İsteme için hazırlık yapan Taner ve Selma, aşırı heyecanlıdır. İsteme merasimi sırasında neler yaşanacaktır?

Ciritçi, Muammer'in vasiyeti sayesinde karşısına çıkan tayı emanet edinir. Ramazan'a kitap telifinden yüklü miktarda para gelir. Evlerinin her an başkasına satılma ihtimali yüzünden gergin olan Ramazan ve Asuman, evi satın almak için soluğu belediyede alırlar.