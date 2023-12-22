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Sanatçılardan “Gazze İçin Ben de Oradaydım” konseri! Sinan Akçıl’ın Filistinli gençle arasında geçen diyalog yürek yaktı

Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına dikkat çekmek için Türkiye’den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla yapılan ‘Gazze İçin Ben de Oradaydım’ konseri önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı. Sanatçılar şarkılarını Filistin'in özgürlüğü için söylerken Sinan Akçıl, Filistinli gençle arasında geçen bir diyalogu paylaşarak dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:42
Sanatçılardan “Gazze İçin Ben de Oradaydım” konseri! Sinan Akçıl’ın Filistinli gençle arasında geçen diyalog yürek yaktı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla 'Gazze İçin Ben de Oradaydım' konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaşananlara tepki göstermek ve 'Savaşa dur' demek için bir araya gelen ünlü sanatçılar barış çağrısı yaptı.

"İNSAN OLMAK YETERLİ DEĞİL Mİ"
Fulya Öztürk ile gecenin sunuculuğunu üstlenen Yavuz Bingöl, "Yeryüzünde çocukların ölümünden daha yürek burkan bir şey var mıdır? Bir can dünyaya getiren bir annenin ölümünden daha yürek burkan bir şey var mıdır? Gazze'de ölen çocukların ve annelerin yanında olmak için Gazzeli olmaya gerek var mıdır? Sadece insan olmak yeterli değil midir? Yaşanan bunca ölümü, acıyı, gözyaşını görmezden gelmek, insanlık tarihinin bütün değerlerinin inkarı anlamına gelmez mi? Neye inanıyorsanız inanın, dört kitapta da bu zulüm, günah değil midir?" dedi.

Gazze'de 75 gündür yaşanan insanlık dramına şahit olunduğunu, aslında buna 75 yıldır şahitlik ettiklerini belirten Bingöl, şunları kaydetti: "Kimi evinde canlı yayınlarda toprağa düşen cansız bedenleri izliyor, kimi köşesinde kalem oynatıp bu acıyı yazıyor. Diğeri bir şiire döküyor bu utancı, öteki bu tarifsiz acının şarkısını söylüyor, türküsünü yapıyor. Yarın bir başkası da filmini çekecek. Biz karanlığa ve esarete mahkum olanlardan değiliz. Biz gerçeği gören ve anlatanlarız. Biz bu acıyla yüzleşen ve özgürleşenleriz. Gazzeli çocuklar ve annelerimiz, sizler için daha fazlasını yapamadığımız için bizi affedin. Şair der ki 'Dünyanın cesur ulusları yoktur, cesur insanları vardır.' Güzel ülkemin cesur insanları, hepiniz hoş geldiniz."

"ACİLEN İNSANİ ANLAMDA ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKİYOR"
Etkinlik öncesi açıklama yapan Murat Kekilli, vicdan sahibi pek çok sanatçının geceye geldiğini söyleyerek, "Halktan da büyük bir teveccüh var, onlar da bu geceye katılıyor. Tabii bu savaş bize yeniden vicdani, insani sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bu açıdan bakıldığında duyarsız kalmamamız gerekiyor." dedi.

İnsani anlamda herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu ve Gazze'deki katliama bütün dünyadan tepkilerin geldiğini belirten Kekilli, "Oradaki insanları, ölen çocukları, bebekleri görüyorlar ve duyarsız kalmıyorlar. Sanatın içinde de çok duyarlı insanlar var, siyasetin, sporun içinde de çok duyarlı insan var. O insanları görünce hakikaten umutlanıyorum." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara bütün dünyanın topyekun karşı koyması gerektiğine işaret eden Kekilli, şu ifadeleri kullandı: "Bu zulüm bitecek. Ama bu savaş çok kötü yıprattı bizi. Yani insanlığımızı çok kötü sorgulattı bize, çok üzdü bizi. Çok derinden üzdü, öyle böyle değil. Söyleyecek kelime bulamıyorum, önüme düşen videoları görünce, hiçbir dilde bu yapılan kötülüğün karşılığı yok. Savaş bu kadar alçalmamalıydı. Dünyadaki savaşlar tarihine bakıyorum, hiç bu kadar alçalmamış bir savaş, hiçbir onuru yok bu savaşın. Zerre onuru olmayan bir savaşa dönüşmüş vaziyette. En çok da o koyuyor insana, beni çok üzüyor. Savaşın bir hukuku vardır, olmalı da zaten. Kadınlara dokunulmamalı, yaşlılara dokunulmamalı, tarlada çalışana dokunulmamalı, bebeklere zaten dokunulmamalı, onu söylemeye bile gerek yok. Oraya kadar indirgendiyse eğer bu olay, hakikaten insanlığımızın başı çok büyük dertte. Hepimizin başı çok büyük dertte. Acilen insani anlamda çözüm bulmamız gerekiyor. Statümüz ne olursa olsun, önce insan olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekiyor."

"UNUTTURMAMALIYIZ ÇÜNKÜ DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"
Okan Bayülgen de çok değerli ve önemli bir gece olduğunu belirterek, "Yavuz Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada bütün sanatçıların bir araya gelmesi önemli." dedi.

Gecede sahneye çıkıp birkaç cümle söyleyeceğini ifade eden Bayülgen, "Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor. Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Buse Doğan ise savaşın başlamasından itibaren sosyal medya hesaplarında birçok paylaşımda bulunduklarına işaret ederek, "Bugün böyle toplu bir şekilde hem sanatçı büyüklerim hem de müzisyen arkadaşlarımla birlikte sesimizin daha çok yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Yavuz Bingöl'e teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti: "Biz Türk toplumu olarak acılarımızı müzikle de dile getiriyoruz. Bugün en iyi yaptığım işle onların yanında olacağım için, destek olacağım için de aynı zamanda çok mutluyum. Hiçbir toprak parçası veya herhangi bir siyasi emel, insan canından asla kıymetli değil. Masum bebekler, çocuklar ve sivil halk katledilirken insanın canının yanmaması mümkün değil. Bunu görmemek ve buna ses çıkarmamak da bence suça ortak olmaktır. Ne yazık ki Gazze'de yaşananlar insanlık onuruna da ters, savaş ahlakına da ters. Dilerim ki en yakın zamanda biter ve 2024'te savaşa dair bir şey duymayız."

GAZZE İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR
İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra siyaset, sanat, spor ve medya dünyasından pek çok kişinin katıldığı programda, Filistinli çocuklar da sahneye çıkarak şiir okudu.

Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu, Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl, geceye katılan sanatçılar arasında yer aldı.

Etkinliğe katılamayan pek çok sanatçı ise yolladıkları görüntülü mesajlarla yaşanan acılara ortak oldu. Konserin açılışında Yavuz Bingöl, Gazze için yazdığı şarkıyı, kendisine eşlik eden Antakya Medeniyetler Korosu ile seslendirdi.

KAFANIZI KUMA GÖMMEYİN
Kafasını kuma gören pek çok sanatçı olduğunu söylen Sinan Akçıl, piyanonun başına oturarak, Gazze bombalanırken kendisine ulaşan bir gençle arasında geçen diyaloğu anlattı. Gencin, kent bombalanırken sesleri duymamak için kendi şarkısını dinlediğini aktaran Akçıl, şöyle konuştu:

"Bana sosyal medyadan ulaştı ve durumunu anlattı. 'Ne kadar güzel, inşallah bir gün bir konserde senin yüzüne söylerim bu şarkıyı' dedim. Sonra ondan haber alamadım. Umarım katledilen 18 bin kişi arasında olmamıştır. Bizim sesimiz umarım ona ulaşır. Bu şarkıyı onun için söylemek istiyorum."

Akçıl, ardından Gazzeli genç için 'Güzel Kız Özel Kız' şarkısını seslendirdi.

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