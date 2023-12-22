Sanatçılardan “Gazze İçin Ben de Oradaydım” konseri! Sinan Akçıl’ın Filistinli gençle arasında geçen diyalog yürek yaktı

"ACİLEN İNSANİ ANLAMDA ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKİYOR"

Etkinlik öncesi açıklama yapan Murat Kekilli, vicdan sahibi pek çok sanatçının geceye geldiğini söyleyerek, "Halktan da büyük bir teveccüh var, onlar da bu geceye katılıyor. Tabii bu savaş bize yeniden vicdani, insani sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bu açıdan bakıldığında duyarsız kalmamamız gerekiyor." dedi. İnsani anlamda herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu ve Gazze'deki katliama bütün dünyadan tepkilerin geldiğini belirten Kekilli, "Oradaki insanları, ölen çocukları, bebekleri görüyorlar ve duyarsız kalmıyorlar. Sanatın içinde de çok duyarlı insanlar var, siyasetin, sporun içinde de çok duyarlı insan var. O insanları görünce hakikaten umutlanıyorum." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara bütün dünyanın topyekun karşı koyması gerektiğine işaret eden Kekilli, şu ifadeleri kullandı: "Bu zulüm bitecek. Ama bu savaş çok kötü yıprattı bizi. Yani insanlığımızı çok kötü sorgulattı bize, çok üzdü bizi. Çok derinden üzdü, öyle böyle değil. Söyleyecek kelime bulamıyorum, önüme düşen videoları görünce, hiçbir dilde bu yapılan kötülüğün karşılığı yok. Savaş bu kadar alçalmamalıydı. Dünyadaki savaşlar tarihine bakıyorum, hiç bu kadar alçalmamış bir savaş, hiçbir onuru yok bu savaşın. Zerre onuru olmayan bir savaşa dönüşmüş vaziyette. En çok da o koyuyor insana, beni çok üzüyor. Savaşın bir hukuku vardır, olmalı da zaten. Kadınlara dokunulmamalı, yaşlılara dokunulmamalı, tarlada çalışana dokunulmamalı, bebeklere zaten dokunulmamalı, onu söylemeye bile gerek yok. Oraya kadar indirgendiyse eğer bu olay, hakikaten insanlığımızın başı çok büyük dertte. Hepimizin başı çok büyük dertte. Acilen insani anlamda çözüm bulmamız gerekiyor. Statümüz ne olursa olsun, önce insan olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekiyor."

"UNUTTURMAMALIYIZ ÇÜNKÜ DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"

Okan Bayülgen de çok değerli ve önemli bir gece olduğunu belirterek, "Yavuz Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten burada bütün sanatçıların bir araya gelmesi önemli." dedi. Gecede sahneye çıkıp birkaç cümle söyleyeceğini ifade eden Bayülgen, "Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor. Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Elif Buse Doğan ise savaşın başlamasından itibaren sosyal medya hesaplarında birçok paylaşımda bulunduklarına işaret ederek, "Bugün böyle toplu bir şekilde hem sanatçı büyüklerim hem de müzisyen arkadaşlarımla birlikte sesimizin daha çok yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.