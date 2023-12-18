Azmettiricilikle suçlanan Ece Ronay’ı canlı yayında terör yandaşı savundu! Deniz Akkaya görüntüleri paylaştı fitili ateşledi

İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay'ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan savcılığın Ece Ronay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Diğer 4 şüpheliden Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı 'silahla tehdit' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine, Berat Elmacı ise adli kontrolle serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Suça sürüklenen bir çocuğun ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemleri devam ediyor.

AZMETTİRİCİYİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.