Azmettiricilikle suçlanan Ece Ronay’ı canlı yayında terör yandaşı savundu! Deniz Akkaya görüntüleri paylaştı fitili ateşledi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Yapılan çalışmalarda iş yerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi.
ECE RONAY'A ÖRGÜT SORUŞTURMASI
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay'ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan savcılığın Ece Ronay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.
3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Diğer 4 şüpheliden Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı 'silahla tehdit' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine, Berat Elmacı ise adli kontrolle serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Suça sürüklenen bir çocuğun ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemleri devam ediyor.
AZMETTİRİCİYİ İTİRAF ETTİ
Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.
DENİZ AKKAYA FİTİLİ ATEŞLEDİ: ECE RONAY'I TERÖR YANDAŞI SAVUNDU
Öte yandan daha önce Eylül Öztürk ile eşi Barış Kenan Özkan'a yaptığı 'swinger (eş değiştirme partisi) yorumuyla gündeme gelen Deniz Akkaya'dan bomba bir yorum daha geldi.
DENİZ AKKAYA FİTİLİ ATEŞLEDİ
Deniz Akkaya bu sefer okları Ece Ronay'a çevirdi ve gündemi sarsan şu açıklamalarda bulundu:
Söylemezsem Olmaz'da şoke eden anlar: Canlı yayına terörist bağlandı...
Geleceği gören Deniz Akkaya iki sene önce bu kepaze Ece Ronay ile az uğraşmadı…
Kendisi bir menejer tarafından Ankara pavyonlarında keşfedildi.
İnanın benim için pavyonda keşfedilmesiniin hiçbir önemi yoktu. Elden ele gezen, o dönemlere ait uygunsuz görüntüleri de…
Ama bu kızcağız, hırs para şöhret için yapamayacağım şey yoktu .ben o dönemlerde söyledim, ama bu kadarınıda beklemiyordum.
Bugün Kara para çarkının içinde bir dişliden öteye gidemeyeceklerini tahmin edemeyen bu tiplere acımıyorum.
Kendin ettin kendin buldun🤛
Benim tek şaşırdığım şey, bu alemden bu kafalardan vazgeçmeyeceksiniz neden çocuk doğurıyorsunuz?
CANLI YAYINDA ECE RONAY'I TERÖR YANDAŞI SAVUNDU
Programın 2021 yılında yayınlanan bölümünde Mehmet Ali Erbil ile adı anılan Ece Ronay'ı terör yandaşı bir kişi, programa katılarak şu sözlerle savunmuştu "Siz Ece'yi karayalayamazsınız, kötüleyemezsiniz. İstediğiniz kadar kendinizi parçalayın. İstediğiniz kadar kendinizi yerden yere vurun. Güney Doğu ve Doğu bölgesi Kürdistandır, Mezopotamyadır. Mehmet Ali Erbil'inizi s.... Hepiniz o.... Cinssiniz, Yahudi, Yezidisiniz. Irkçı, faşistsiniz. K... oğlum." dediği görüntüler yayınlandı.
Öte yandan söz konusu video hakkında programın sunucuları , Ece Ronay'a seslenerek "Ece Ronay bu adamı tanıyıp tanımadığını açıklamak zorundasın" demişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti.
Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.