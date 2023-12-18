2 çocuk annesi Demet Şener’den 5 hareketlik gençlik sırrı! 20’liklere taş çıkaran Demet açıkladı: Her hareketi 3’er kereyle başlayıp...

Ünlü isim, bir takipçisinin "Bu hareketleri ilk kez yapan biri tutulur kalır öncesi lazım" sözleri üzerine de şunları söyledi: "Hayır. O yüzden 3 kere ile başlıyorsunuz... Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa yapabilirsiniz ayrıca biraz da tutulun demek ki o kadar hareketsizsiniz"