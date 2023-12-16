Gökhan Özoğuz’un afra tafrası Nurgül Yeşilçay’ı kızdırdı! Fena patladı! Takipçilerini de uyardı: “Kimseyi gözünüzde büyütmeyin”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşilçay, son olarak Instagram hesabında Cem Özer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'in Londra'dan döndüğünü duyurdu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeşilçay, son olarak Instagram hesabında Cem Özer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'in Londra'dan döndüğünü duyurdu.
Londra'dan dönen oğlu Osman Nejat'a kavuşan Nurgul Yeşilçay, "Benimki gelir gelmez beni Athena konserine götürüyor kral" notuyla birlikte oğluyla paylaşım yaptı.
Yeşilçay'ın bir sonraki paylaşımı ise bambaşka oldu. Konserden bir kesit paylaşan Yeşilçay, grubun solisti Gökhan Özoğuz ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti.
Konserde oğlunun şarkıya eşlik ettiği anıları yayınlayan Yeşilçay, oğlunun Athena hayranı olduğunu, grup ile tanışmak için kulise gittiklerinde grubun solisti olan Gökhan Özoğuz'un soğuk davrandığını dile getirdi.
Yeşilçay ateş püskürdüğü paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı"
Ünlü oyuncu, şu sözleriyle de takipçilerini uyardı: "Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim"
İşte o paylaşım...