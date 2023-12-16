Gökhan Özoğuz’un afra tafrası Nurgül Yeşilçay’ı kızdırdı! Fena patladı! Takipçilerini de uyardı: “Kimseyi gözünüzde büyütmeyin”

Konserde oğlunun şarkıya eşlik ettiği anıları yayınlayan Yeşilçay, oğlunun Athena hayranı olduğunu, grup ile tanışmak için kulise gittiklerinde grubun solisti olan Gökhan Özoğuz 'un soğuk davrandığını dile getirdi.

Yeşilçay ateş püskürdüğü paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı"