Altın Kafes’in romantik ikilisi objektiflere poz verdi! Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül özel bir çekim gerçekleştirdi!

Birbirleri ile rol almanın keyifli yanları sorulduğunda Şifanur Gül; 'Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, sahnede birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak birlikte oynamanın en güzel yanı benim için' derken Aytaç Şaşmaz 'Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum' diyerek uyumlu partnerliklerinin altını çizdi.
Zorluklarla başa çıkmak için kendinizi nasıl motive edersiniz sorusuna Şifa Nur Gül 'Zorlukların bana hissettirdiği şeyin tüm bu rüyanın gerçek olduğunu anlamam için bir dürtü olduğuna inanıyorum' şeklinde cevap verirken Aytaç Şaşmaz 'Gün içinde herhangi bir konuda zorlandığım anlarda her şeyin bir sonu olduğunu düşünerek kendimi motive ederim' dedi.
Röportajın tamamına Şamdan Plus Dergisi'nin son sayısından ulaşabilirsiniz.
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