Kafes-18 operasyonu Yeşilçam’ın yıldız ismine uzandı: “Jaguar” filmin başrol oyuncusu Refik Göçek de gözaltında

İstanbul'da düzenlenen, Nedim Baybaşin ve beş adamının gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Kafes-18" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Şüphelilerin 42 milyon liralık bir bedelle icradan satışı yapılacak olan bir ihaleye arsa sahiplerinin girmesini engellemeye çalıştıklarının belirlendiği de belirtildi.

Nedim Baybaşin ve adamlarının bir otelde yaşanan silahlı saldırıda; Büyükçekmece'de bulunan bir otelin sahibi Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu B.A.'nın silahla vurulduğu olayla ilgili gözaltına alındıkları öğrenildi.

REFİK GÖÇEK

İddialara göre Osman Göçek, 42 milyon lira bedelle icradan satılacak o arsa yüzünden hedef alındı. Osman Göçek'in, Otelinin yanındaki bir arazi yüzünden sorun yaşadığı ve icralık olduğu kendi kardeşi olan Refik Göçek'ten de şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; iki kardeşin arasında tartışma devam ederken Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu çalışanı, 2021 yılında oteline gelen kişiler tarafından yaralandı.