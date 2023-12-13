PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kafes-18 operasyonu Yeşilçam’ın yıldız ismine uzandı: “Jaguar” filmin başrol oyuncusu Refik Göçek de gözaltında

“Kafes-18” operasyonundaki gözaltılar Yeşilçam’ın ünlü ismine uzandı. “Jaguar” adlı filmin başrol oyuncusu Refik Göçek de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonun, Büyükçekmece’de bulunan bir otelin sahibi Osman Göçek ile Özbek uyruklu B.A.’nın silahla yaralandığı olayla ilgili olduğu öğrenildi. Göçek'in ayrıca, Yeşilçam'ın oyuncularından biri olan kardeşi “Jaguar” adlı filmin başrol oyuncusu Refik Göçek de gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 20:36 Güncelleme 13 Aralık 2023, 21:22
Kafes-18 operasyonu Yeşilçam’ın yıldız ismine uzandı: “Jaguar” filmin başrol oyuncusu Refik Göçek de gözaltında

İstanbul'da düzenlenen, Nedim Baybaşin ve beş adamının gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Kafes-18" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Nedim Baybaşin ve adamlarının bir otelde yaşanan silahlı saldırıda; Büyükçekmece'de bulunan bir otelin sahibi Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu B.A.'nın silahla vurulduğu olayla ilgili gözaltına alındıkları öğrenildi.

Şüphelilerin 42 milyon liralık bir bedelle icradan satışı yapılacak olan bir ihaleye arsa sahiplerinin girmesini engellemeye çalıştıklarının belirlendiği de belirtildi.

REFİK GÖÇEK

İddialara göre Osman Göçek, 42 milyon lira bedelle icradan satılacak o arsa yüzünden hedef alındı. Osman Göçek'in, Otelinin yanındaki bir arazi yüzünden sorun yaşadığı ve icralık olduğu kendi kardeşi olan Refik Göçek'ten de şikayetçi olduğu öğrenildi.

İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; iki kardeşin arasında tartışma devam ederken Osman Göçek ve Özbekistan uyruklu çalışanı, 2021 yılında oteline gelen kişiler tarafından yaralandı.

PERDE ARKASINDA...

İstanbul Polisi, saldırının perde arkasında Nedim Baybaşin ve adamlarının olduğunu tespit etti. Olayı azmettiren kişinin ise Refik Göçek olduğu iddialarına ulaşıldı.

Nedim Baybaşin

Nedim Baybaşin öncülüğünde kurulduğu iddia edilen çetenin "Silahla Kasten Yaralama, Tehdit, Yağma" suçlarını işlediği tespit edildi. Refik Göçek'in ise olayda azmettirici olduğu sonucuna ulaşıldığı iddia edildi. Operasyonda Refik Göçek de gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele mesajı!
Özgür Özel pazarlık peşinde: Kim ne istiyor? HDP/DEM ziyaretinde Eş başkansın mesajı!
Vakıf Katılım
SON DAKİKA