SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Masterchef Esra'nın makyajsız halini görenler derin bir "Oh" çekti! "Kirpiklerim dışında her yerim orjinal" demişti meğer Esra Tokelli...

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği 'Masterchef Türkiye' yarışmasıyla ünlenen Esra Tokelli, 2020 Masterchef Türkiye'deki azmi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef 2023 All-Star'da da kendisini geliştiren ve en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Esra Tokelli, bir yandan da mutfakta tercih ettiği ağır makyajıyla sosyal medyada çok konuşuluyor. Israrlara dayanamayan Tokelli, makyajsız halini paylaştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 15:04 Güncelleme 23 Kasım 2023, 15:04
Masterchef Esra’nın makyajsız halini görenler derin bir Oh çekti! Kirpiklerim dışında her yerim orjinal demişti meğer Esra Tokelli...

Masterchef Esra'nın makyajsız halini görenler derin bir "Oh" çekti! "Kirpiklerim dışında her yerim orjinal" demişti meğer Esra Tokelli... Masterchef 2023 All-Star'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Esra Tokelli.

Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden ve bu sezon sık sık annesi içinn yarıştığını belirten Tokelli hakkında dikkat çeken bir başka detay var.

O da kullandığı ağır makyaj.

Genellikle yoğun bir makyaj tercih eden Tokelli, ısrarlarda dayanmadı ve makyajsız halini paylaştı.

EKRANLARIN GEDİKLİSİ

Esra Tokelli hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Aşırı makyajı ve dekolte tercihiyle zaman zaman takipçilerinden tepki gören Esra Tokelli daha önce ise Seda Sayan'ın Yemekteyiz programına katılmış.

Instagram'da 'Hürrem Mutfağı' ismiyle yemekler yapan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuş.

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu? 23 KASIM 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 48. gün! Rehin takası ertelendi: Katil İsrail’in ateşkes planı deşifre oldu
Hangi Kredi
SON DAKİKA