Masterchef Esra'nın makyajsız halini görenler derin bir "Oh" çekti! "Kirpiklerim dışında her yerim orjinal" demişti meğer Esra Tokelli... Masterchef 2023 All-Star'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Esra Tokelli.
Masterchef Esra'nın makyajsız halini görenler derin bir "Oh" çekti! "Kirpiklerim dışında her yerim orjinal" demişti meğer Esra Tokelli... Masterchef 2023 All-Star'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Esra Tokelli.
Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden ve bu sezon sık sık annesi içinn yarıştığını belirten Tokelli hakkında dikkat çeken bir başka detay var.
O da kullandığı ağır makyaj.
Genellikle yoğun bir makyaj tercih eden Tokelli, ısrarlarda dayanmadı ve makyajsız halini paylaştı.
EKRANLARIN GEDİKLİSİ
Esra Tokelli hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
Aşırı makyajı ve dekolte tercihiyle zaman zaman takipçilerinden tepki gören Esra Tokelli daha önce ise Seda Sayan'ın Yemekteyiz programına katılmış.
Instagram'da 'Hürrem Mutfağı' ismiyle yemekler yapan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuş.
Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.