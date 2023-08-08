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Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Hollywood yıldızı Sandra Bullock, sevgilisinin acı haberiyle yıkıldı. BullOck'un 2015 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Bryan Randall, mücadele ettiği ALS hastalığı nedeniyle 57 yaşında yaşamını yitirdi. Sandra Bullock'un "Hayatımın aşkı" dediği Bryan Randall'ın 3 yıldır ALS ile mücadele ettiği öğrenilirken ünlü ismin ailesi "Hastalığını saklı tutmak istedi" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 13:51 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 13:51
Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Sandra Bullock, 2015 yılında gönlünü Bryan Randall'a kaptırdı.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Aradığı aşkı Bryan Randall'da bulan Hollywood yıldızı, 5 Ağustos'ta 13 yıldır birlikte olduğu fotoğrafçı Bryan Randall'ın acısıyla sarsıldı.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Bullock'un 2015 yılından beri birlikte olduğu 57 yaşındaki sevgilisi Bryan Randall, mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

"SAKLI TUTMAK İSTEDİ"
Randall'ın ailesi bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bryan Randall'ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi"

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Sandra bullock'tan henüz bir açıklama gelmezken Hollywood yıldızının kız kardeşi Gesine, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

7 Ağustos'ta Instagram'da "Bry'nin cennetteki en iyi balık tutma yerini bulduğuna ikna oldum" diyen Gesine, "Hızla akan nehirlerde somon balığına yem atıyor" ifadelerini kullandı.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Sandra'nın, hastalığı sırasında Bryan'ın bakımına nasıl yardım ettiğinden de bahseden Gesine, "ALS amansız bir hastalıktır" diyerek şöyle konuştu:

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

"Ama harika kız kardeşimin ve onun bir araya getirdiği hemşirelerin evlerinde ona bakmasına yardımcı olan en iyi bakıcılara sahip olduğunu bilmek beni biraz rahatlatıyor. Huzur içinde yatsın, Bryan"

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

ALS HASTALIĞI NEDİR?
ALS, diğer adıyla motor nöron hastalığı, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ve istemli kas hareketinin kontrolünün kaybına neden olan ilerleyici bir sinir sistemi rahatsızlığıdır.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

ALS, genellikle bir uzuvda kas seğirmesi ve güçsüzlük veya konuşma bozukluğu ile başlar. Hastalık ilerledikçe hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gerekli olan kasların kontrolü kaybedilir.

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Sandra Bullock - Bryan Randall

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Sandra Bullock

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Sandra Bullock

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

Sandra Bullock

Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!


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