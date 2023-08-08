Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

"SAKLI TUTMAK İSTEDİ"

Randall'ın ailesi bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bryan Randall'ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi"

Sandra bullock'tan henüz bir açıklama gelmezken Hollywood yıldızının kız kardeşi Gesine, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

7 Ağustos'ta Instagram'da "Bry'nin cennetteki en iyi balık tutma yerini bulduğuna ikna oldum" diyen Gesine, "Hızla akan nehirlerde somon balığına yem atıyor" ifadelerini kullandı.

Sandra'nın, hastalığı sırasında Bryan'ın bakımına nasıl yardım ettiğinden de bahseden Gesine, "ALS amansız bir hastalıktır" diyerek şöyle konuştu: