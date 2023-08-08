Hollywood yıldızı Sandra Bullock’un en acı günü! “Hayatımın aşkı” dediği Bryan Randall yaşamını yitirdi!

'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Sandra Bullock, 2015 yılında gönlünü Bryan Randall'a kaptırdı.
'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Sandra Bullock, 2015 yılında gönlünü Bryan Randall'a kaptırdı.
Aradığı aşkı Bryan Randall'da bulan Hollywood yıldızı, 5 Ağustos'ta 13 yıldır birlikte olduğu fotoğrafçı Bryan Randall'ın acısıyla sarsıldı.
Bullock'un 2015 yılından beri birlikte olduğu 57 yaşındaki sevgilisi Bryan Randall, mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
"SAKLI TUTMAK İSTEDİ"
Randall'ın ailesi bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bryan Randall'ın 3 yıl süren ALS ile mücadelesini kaybettiğini ve huzur içinde yaşamını yitirdiğini söylemekten dolayı çok üzgünüz. Bryan, ALS ile yolculuğunu saklı tutmak istedi"
Sandra bullock'tan henüz bir açıklama gelmezken Hollywood yıldızının kız kardeşi Gesine, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
7 Ağustos'ta Instagram'da "Bry'nin cennetteki en iyi balık tutma yerini bulduğuna ikna oldum" diyen Gesine, "Hızla akan nehirlerde somon balığına yem atıyor" ifadelerini kullandı.
Sandra'nın, hastalığı sırasında Bryan'ın bakımına nasıl yardım ettiğinden de bahseden Gesine, "ALS amansız bir hastalıktır" diyerek şöyle konuştu:
"Ama harika kız kardeşimin ve onun bir araya getirdiği hemşirelerin evlerinde ona bakmasına yardımcı olan en iyi bakıcılara sahip olduğunu bilmek beni biraz rahatlatıyor. Huzur içinde yatsın, Bryan"
ALS HASTALIĞI NEDİR?
ALS, diğer adıyla motor nöron hastalığı, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ve istemli kas hareketinin kontrolünün kaybına neden olan ilerleyici bir sinir sistemi rahatsızlığıdır.
ALS, genellikle bir uzuvda kas seğirmesi ve güçsüzlük veya konuşma bozukluğu ile başlar. Hastalık ilerledikçe hareket etmek, konuşmak, yemek yemek ve nefes almak için gerekli olan kasların kontrolü kaybedilir.
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Sandra Bullock