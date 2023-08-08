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Başrol oyuncularını bile değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu'yu görünce ağzınız açık kalacak

Aşk-ı Memnu bu kez sinema perdesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi 2008-2010 yılları arasında heyecanla izlenmişti. Yapımcılar Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Bihter karakterini üstlenecek olan isim Farah Zeynep Abdullah olarak açıklandı. Abdullah'ın Bihter rolü ise tartışmalara neden oldu. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler şaştı kaldı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:43 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:43
Başrol oyuncularını bile değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu’yu görünce ağzınız açık kalacak

Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu bu kez sinema perdesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dizi olarak 2008-2010 yılları arasında izleyicileri büyüleyen bu hikaye film versiyonuyla dönüyor. Filmde "Bihter" karakterini canlandıracak olan isim ise Farah Zeynep Abdullah olarak duyuruldu. Daha önce iki kez televizyon dizisi olarak ekranlara gelen projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak. Filmin 2023 sonunda izleyiciyle buluşmayı planlanıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Behlül karakterini Boran Kuzum canlandıracak.

'BİHTER' GELİYOR

Filmin kadrosunda Bihter karakterini canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah'a Boran Kuzum eşlik edecek. Filmden ilk kare geldi.

Bihter'in annesi Firdevs karakterini ise Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Nihal karakterini daha önce Itır Esen ve Hazal Kaya'nın canlandırdığı rolü ise genç oyuncu Helin Kandemir üstlenecek.

Matmazel karakterine ise önce Çolpan İlhan, sonra Zerrin Tekindor hayat vermişti; yeni uyarlamada ise Ebru Özkan bu rolü canlandıracak.

1975 yılında TRT'de ilk kez yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde Bihter karakterini Müjde Ar canlandırmıştı. Daha sonra Beren Saat'in canlandırdığı Bihter, izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.

BAŞROLLER DEĞİŞTİ

Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bilindiği üzere Beren Saat canlandırmıştı. Filmde bu karakteri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracak olması şaşkınlık yarattı.


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