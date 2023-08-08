Başrol oyuncularını bile değiştirdiler! Yeni Aşk-ı Memnu’yu görünce ağzınız açık kalacak

Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu bu kez sinema perdesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dizi olarak 2008-2010 yılları arasında izleyicileri büyüleyen bu hikaye film versiyonuyla dönüyor. Filmde "Bihter" karakterini canlandıracak olan isim ise Farah Zeynep Abdullah olarak duyuruldu. Daha önce iki kez televizyon dizisi olarak ekranlara gelen projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak. Filmin 2023 sonunda izleyiciyle buluşmayı planlanıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Behlül karakterini Boran Kuzum canlandıracak.